Trabalhadores do Ver-o-Peso começam a ser remanejados para a nova feira

A Secretaria de Urbanismo, informou que realizará até o dia 11 de outubro, a entrega de 104 boxes revitalizados dos setores de maniva, raízes, polpas e refeições para os trabalhadores do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, em Belém.

O cronograma conta com as entregas das obras dos setores de polpas, com 10 boxes, e refeições, com 56 boxes. A iniciativa atende ao pedido de remanejamento dos permissionários para 26 boxes de maniva e 12 de raízes. A solicitação ocorreu devido ao período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, pois nesta época, a movimentação nas vendas desses produtos é maior, até mesmo se comparada ao Natal.

“Muito bom ter nosso pedido atendido pela Prefeitura e vir pro novo boxe antes do Círio, porque a festividade é o nosso Natal, já que é o melhor período de movimentação nas nossas vendas, porque nossos clientes já conhecem o nosso setor. A feira está muito linda, maravilhosa. Espero que nós, trabalhadores, possamos também cuidar deste espaço”, comemorou Simone Abreu, vendedora de maniva.

Segundo o secretário de urbanismo, Lélio Costa, de acordo com o cronograma de obras, os trabalhadores da maniva e de raízes seriam remanejados para seus novos boxes somente após a instalação das novas lonas de cobertura do espaço. “Com a proximidade do Círio e por conta do pedido dos permissionários para irem para a nova feira, com objetivo de não perderem o movimento das vendas no Círio, conseguimos atender à solicitação, antecipando a entrega dos boxes de mais esses dois setores”, explica.

Ainda segundo Lélio, na área em que os trabalhadores de maniva e raízes ficam, faltam apenas as instalações das novas lonas, que são produzidas em São Paulo. A previsão é que elas cheguem em Belém e comecem a ser instaladas dia 6 de outubro.

O remanejamento dos setores da Maniva e Raízes já está sendo feito pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) desde quinta, 26, e segue até dia 4 de outubro. No primeiro dia da mudança, o secretário esteve na feira, conversou com os trabalhadores e vistoriou a obra. Após 4 de outubro, será iniciado o remanejamento dos trabalhadores do setor de polpas. A partir de 11 de outubro, será a vez dos trabalhadores do setor de Refeições.

Com as obras, toda a Feira Tradicional terá nova cobertura em lona, novos boxes com instalações elétricas e hidráulicas, nova pavimentação, iluminação com LED e especial, além de todas as prevenções contra incêndio.

COP 30

A feira faz parte da ampla revitalização do Complexo Urbanístico do Ver-o-Peso, que com 25 mil metros quadrados é a maior feira livre da América Latina. O Complexo é uma das obras prioritárias à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP-30), que acontecerá em Belém.

A reforma total realizada pela Prefeitura, está sendo executada pela Seurb, com recursos garantidos pelo Governo Federal por meio da empresa Itaipu Binacional. São R$ 64 milhões para a reforma completa do Ver-o-Peso, que contempla a Feira do Açaí, os Mercados de Carne e Peixe, além da Pedra do Peixe e a Feira Tradicional.

Para o avanço das obras do Complexo são remanejados 1.100 trabalhadores da Feira do Ver-o-Peso para a feira provisória em quatro momentos. O atual iniciou dia 27 de maio de 2024.



No dia 10 de julho deste ano, para acelerar as obras, a Prefeitura, via Seurb, iniciou o terceiro turno de trabalho no espaço, que ocorre também pela noite, com tempo de trabalho neste ritmo por indeterminado.