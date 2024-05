Veja o que muda com o remanejamento de feirantes e com a feira provisória no Ver-o-Peso

O remanejamento dos feirantes do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, iniciou na manhã desta segunda-feira (27) com a transferência dos trabalhadores para o estacionamento da feira - onde foi instalada a feira provisória - por conta de obras de reforma geral no complexo. No local, foram instaladas diversos boxes, que contam com estrutura hidráulica e elétrica, para comportar os permissionários e garantir que eles não deixem de trabalhar durante a revitalização.

No total, serão remanejados mais de mil profissionais ao longo de quatro etapas. Nesta primeira fase, foram realocados 400 feirantes dos setores de polpa, maniva, raízes, artesanato e de alimentação. Esse primeiro remanejamento deve ser concluído até terça-feira (28), segundo a prefeitura de Belém. Os trabalhadores devem passar cerca de 6 meses na feira improvisada até que a primeira fase das obras de modernização do Ver-o-Peso avancem.

O remanejamento de comerciantes que trabalham próximo à praça do Relógio, em frente aos casarões históricos, na Doca do Ver-o-Peso, na avenida Portugal, na Cidade Velha, também será realizado, para atender aos trabalhadores que serão deslocados da Feira do Açaí. A feira provisória foi estruturada com tendas suspensas, para não oferecer risco de quebrar os pisos do local e com o objetivo de que a tubulação passe entre o piso e a pavimentação.

Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Diálogo

Lélio Costa, secretário municipal de Urbanismo, explica que todo esse processo de transferência foi realizado em diálogo com os trabalhadores do Ver-o-Peso. “A primeira etapa da obra beneficiará cerca de 400 a 450 permissionários e durará entre 6 e 7 meses. Trabalho esse que vai buscar se dar em três turnos, para acelerar o máximo possível e para que depois, passados seis a sete meses, esses permissionários possam retornar para os seus lugares de origem e os outros possam vir para esses espaços”, afirma.

O titular da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), detalha, ainda, como será a execução da revitalização do Ver-o-Peso: “Essa reforma envolverá o grande complexo do Ver-o-Peso, a Feira do Açaí, o Mercado de Carne, o Mercado Bolonha e a Pedra do Peixe. Ou seja, todos os 25 mil metros quadrados que compõem o complexo. A obra inteira ficará em torno de 14 meses. Ou seja, ali para julho ou agosto do ano que vem estará completamente concluída”, acrescenta o gestor.

Já o titular da Secretaria Municipal de Economia (Secon), Leone Rocha, enfatiza que “todos os box [instalados] foram pensados para cada setor que se trabalha no Ver-o-Peso”. “A estrutura de box está toda entregue em boas condições com água e eletricidade, para que os feirantes possam desenvolver sua atividade provisoriamente. Nós começamos por setores para que não se tenha um prejuízo no trabalho, economia e na renda dos trabalhadores, além de para quem vem consumidor”, explica.

Benefícios

A feirante Ana Ariel de Sousa, 21, que há 4 anos trabalha com artesanato no mercado, a feira provisória, considera que a feira provisória é uma boa alternativa que ninguém fique sem trabalhar e fala, também, da expectativa pela conclusão do “Novo Ver-o-Peso: “É muito importante trabalhar aqui, pois é uma coisa de família que vem desde o meu avô. Essa obra vai trazer muitos benefícios, porque a estrutura da barraca está descendo. É uma segurança a mais para a gente e é uma proteção”, pontua a comerciante.

Já a permissionária Jacilene Santa Brígida, 58 , que tem 15 anos de atuação no Ver-o-Peso enxerga que a revitalização pode ajudar nas vendas com o aumento da clientela e que se sente beneficiada pelo remanejamento. “Seria ruim se fossem nos deixar em qualquer lugar, mas tem toda uma preocupação. Para mim, vai ser ótima a reforma, porque a gente recebe gente de todos os lugares. Se for para melhorar, que venha e seja breve”, explica a feirante, que também trabalha com artesanato.

Investimento

O Complexo do Ver-o-Peso é uma das obras em preparação para a COP-30, que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025. O empreendimento está em execução pela gestão municipal com recursos garantidos pelo governo federal, por meio da Itaipu Binacional, que assegurou ainda neste mês de maio o repasse para a administração municipal de R$ 350 milhões para investimento em obras na cidade. Desse montante, cerca de R$ 63 milhões serão para a reforma completa do Complexo do Ver-o-Peso.