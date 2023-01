Prefeitura de Belém contabiliza mais 8 mil ações executadas pelo Código do Postura Municipal

Nos anos de 2021 e 2022, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) contabilizou 8.909 ações realizadas pelo Núcleo de Código de Posturas do Município (NSCP). O balanço, divulgado nesta sexta-feira (21) pela Seurb, inclui as notificações aplicadas, apreensão de estruturas de propagandas irregulares e demolições diversas nos bairros e distritos da capital.

O Código de Posturas Municipal é aplicado para manter a cidade limpa, sem poluição visual e com acessibilidade. Em 2021 foram contabilizadas 3.649 ações aplicadas pelo Núcleo Setorial de Código de Posturas (NSCP), sendo 347 ordens de serviço geradas; 389 notificações aplicadas; 2.753 apreensões de estruturas de propaganda irregulares (faixas, cavaletes, banners e wind banners); e 160 demolições de construções irregulares. Já em 2022, foram 5.260 ações aplicadas pelo Núcleo, entre 528 ordens de serviço geradas; 692 notificações aplicadas; 3.781 apreensões de estruturas de propagandas e 259 demolições/retiradas diversas.

“As ordens de serviço são geradas por meio dos nossos canais de atendimento. Então, se houver 300 reclamações ou denúncias, por exemplo, serão 300 ordens de serviço geradas. A quantidade de notificações aplicadas sempre é maior, pois quando o fiscal vai atender as denúncias e aplicar a notificação, se ele vê outras situações erradas além da que ele foi averiguar, certamente irá notificar'’, detalha o diretor do núcleo setorial do Código de Posturas, Jacintho Campina.

Toda e qualquer instalação de placas, cartazes, faixas, letreiros e anúncios nos logradouros públicos só tem permanência regular com o aval da Prefeitura, de acordo com o que está previsto no Código de Posturas do Município de Belém.

Uma das principais atividades realizadas pelo núcleo do Código de Posturas é a retirada dos dispositivos de propaganda ao ar livre que atrapalham a acessibilidade das calçadas e ruas da capital e distritos. Mesmo que a medida não seja bem vista por parte dos comerciantes que utilizam as calçadas como suporte para estruturas de propaganda, o diretor afirma que é essencial manter os espaços livres para a acessibilidade plena e confortável de todos.

‘’Retiramos apenas os dispositivos de publicidade que não são regularizados. “Pois, além de contribuírem para a poluição visual da cidade, essas estruturas obstruem e dificultam o transitar de pedestres, cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção, podendo, inclusive, causar acidentes”, explica Jacintho.

Como denunciar?

Duas equipes, uma de fiscalização e outra de demolição, atuam diariamente nos bairros e distritos de Belém, cumprindo o Código de Posturas Municipal. As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas via whatsapp, pelo número (91) 98418-3491, pelo email seurb.nscp@gmail.com, e também na sede do órgão, localizada na Avenida Governador José Malcher, nº 1622, bairro de Nazaré.