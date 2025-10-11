Prefeitura de Belém anuncia transporte gratuito e frota total no domingo do Círio 2025

A Prefeitura de Belém anunciou na manhã deste sábado (11) que, pela primeira vez, vai garantir transporte público gratuito e a operação total da frota de ônibus durante o domingo do Círio de Nazaré 2025, que será celebrado neste domingo, 12 de outubro. A medida tem o objetivo de facilitar o acesso de fiéis, moradores e turistas à procissão, considerada a maior manifestação religiosa do Pará e uma das maiores do mundo.

Segundo o prefeito Igor Normando, a gratuidade busca reduzir o fluxo de veículos particulares e melhorar o trânsito nas áreas de maior concentração. A ação foi planejada em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e integra o plano municipal de mobilidade para o período do Círio.

Em dias comuns, domingos e feriados contam com frota reduzida por conta das escalas de trabalho nas empresas de transporte. No entanto, para o Círio, haverá reforço máximo na operação, garantindo mais acessibilidade e fluidez no deslocamento de quem participa da festividade.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) também atuará com agentes de trânsito e equipes técnicas em pontos estratégicos da cidade, monitorando em tempo real o tráfego nas vias que compõem o trajeto da procissão.