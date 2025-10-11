Capa Jornal Amazônia
Em Belém, vários devotos aguardam início da Moto Romaria do Círio de Nazaré 2025

A procissão está prevista para começar às 11h30, com saída da Praça Pedro Teixeira, e promete colorir as ruas do centro da capital com buzinas, bandeiras e demonstrações de devoção

Fabyo Cruz
fonte

Em Belém, vários devotos aguardam início da Moto Romaria do Círio de Nazaré 2025 (Thiago Gomes/O Liberal)

Em meio ao clima de festa e fé que toma conta de Belém, a Escadinha da Estação das Docas já concentra, na manhã deste sábado (11/10), um grande número de motociclistas e fiéis que aguardam a saída da Moto Romaria, uma das mais populares manifestações do Círio de Nazaré. A procissão está prevista para começar às 11h30, com saída da Praça Pedro Teixeira, e promete colorir as ruas do centro da capital com buzinas, bandeiras e demonstrações de devoção.

Criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo, a Moto Romaria se consolidou como um dos momentos mais animados e simbólicos da programação do Círio. O cortejo acontece logo após a chegada da Romaria Fluvial, quando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida em carro aberto pelas avenidas Presidente Vargas e Nazaré até o Colégio Gentil Bittencourt, onde o percurso é encerrado com bênçãos aos participantes.

O trajeto de 2,5 quilômetros é percorrido em cerca de uma hora e, mesmo curto, representa um dos pontos altos da festa. Ao longo do caminho, moradores e comerciantes saem às portas para acenar e receber a passagem da Santa, enquanto os motociclistas celebram a fé que move milhões de paraenses durante o mês de outubro.

A Moto Romaria é a quinta entre as 14 procissões oficiais do Círio de Nazaré 2025, cuja programação começou no dia 8 e segue até 27 de outubro. Entre os eventos que ainda serão realizados estão a Trasladação, a grande Procissão do Círio, a Romaria da Juventude, a Romaria das Crianças e o Recírio, que encerra a festividade.

Moto Romaria

