Grupo ‘Coyote do Asfalto’ leva apoio e devoção à Moto Romaria do Círio 2025

Formado por cerca de 200 integrantes de diferentes municípios da Grande de Belém, o grupo atua dando suporte aos participantes da romaria, especialmente em situações que envolvem acidentes ou imprevistos na pista

Fábio Will e Fabyo Cruz
fonte

Grupo ‘Coyote do Asfalto’ leva apoio e devoção à Moto Romaria do Círio 2025 (Fábio Will/Especial para O Liberal)

Na manhã deste sábado (11/10), pouco antes do início da Moto Romaria — uma das procissões oficiais do Círio de Nazaré —, o grupo de motociclistas “Coyote do Asfalto” se preparava para mais um ano de participação no evento, que reúne fé, devoção e solidariedade sobre duas rodas. Formado por cerca de 200 integrantes de diferentes municípios da Região Metropolitana de Belém, o grupo atua dando suporte aos participantes da romaria, especialmente em situações que envolvem acidentes ou imprevistos na pista.

Criado como uma filial de um movimento presente em várias partes do país, o “Coyote do Asfalto” nasceu com o propósito de oferecer apoio aos motociclistas e fortalecer a união entre profissionais de mototáxi, aplicativos e amantes do motociclismo. Além das atividades ligadas ao Círio, o grupo também realiza encontros e ações internas voltadas ao lazer e à integração dos membros.

Para a promotora Drika Gonçalves, de 28 anos, que participa do Círio há cinco anos e há dois integra o grupo, o momento representa um ato coletivo de fé e gratidão. Segundo ela, a Moto Romaria é uma oportunidade de retribuir bênçãos recebidas e renovar promessas, reunindo famílias e amigos em um mesmo propósito.

A Moto Romaria, que sai às 11h30 da Praça Pedro Teixeira, é a quinta das 13 romarias oficiais do Círio de Nazaré. O evento, que movimenta milhares de motociclistas e devotos, marca um dos momentos mais vibrantes da programação, simbolizando o início das grandes procissões que tomam as ruas de Belém no final de semana da festa.

Grupo ‘Coyote do Asfalto

 

Círio 2025
.
