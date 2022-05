Prefeitura de Belém alerta para golpes de venda de apartamentos de programas de habitação

Após receber denúncias sobre a venda irregular de uma das 960 unidades habitacionais dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II, com previsão de entrega para o mês de junho, a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) alerta a população a respeito de golpes de venda de apartamentos de programas habitacionais. O órgão destaca que é proibido vender, alugar ou ceder imóveis de programas habitacionais nos primeiros dez anos, no caso dos beneficiários, sob pena de perder as moradias e devolver os subsídios do governo.

De acordo com a Sehab, o anúncio de venda do apartamento foi feito em uma postagem pessoal nas redes sociais e o registro já está documentado na secretaria. “Nós temos combatido essa prática ilegal desde o início da atual gestão. Temos trabalhado intensamente para que as unidades habitacionais fiquem com as famílias selecionadas, de acordo com os requisitos do programa habitacional", pontuou o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes.

"Procuramos a polícia, o Ministério Público e outras instituições, para que todas as denúncias sejam devidamente apuradas", afirmou Moraes

Um balanço da Sehab e Caixa Econômica Federal, instituições que acompanham as denúncias de tentativas de fraudes, cerca de 400 apartamentos foram ocupados irregularmente por famílias que informam ter comprado os imóveis de outros residenciais, por valores que variam entre R$ 2.500 a R$ 3.500. Em muitos casos, já há decisões judiciais com ordem de desocupação dos imóveis, para que as moradias sejam entregues às famílias aprovadas nos programas de habitação.

Prisão por venda de apartamentos

Na semana passada a Polícia Civil prendeu em flagrante, no bairro de Canudos, uma mulher acusada de cobrar por apartamentos do programa de moradia do Governo Federal. Segundo as investigações, Doranilce Bentes Pinho cobrava cerca de R$ 2 mil por imóvel. Até agora são pelo menos 12 vítimas da mulher, presa logo depois de receber o dinheiro de duas vítimas.

Onde denunciar

A Sehab disponibiliza um canal de mensagens para receber denúncias de fraudes e tentativas de venda de apartamentos, no número 91 98580-8658. Os casos são encaminhados à Caixa e à polícia.