Polícia Civil prende grupo acusado de praticar golpe contra idosa, em Belém

Três homens foram presos, nesta quarta-feira (25), durante a operação “Delivery”, deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Superintendência da Região Metropolitana de Belém e da Delegacia do bairro Atalaia, em Ananindeua, na Grande Belém. A operação objetivou o cumprimento de mandados de prisão preventiva contra acusados pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado mediante fraude e com abuso de confiança, por meio de dispositivos eletrônicos, cometidos contra idosa.

De acordo com o delegado Roberto Gomes, superintendente da Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém, as investigações começaram no dia 4 de janeiro deste ano, por meio da Delegacia do Atalaia, quando a vítima, uma mulher de 74 anos, ao tentar fazer uma prova de vida na agência bancária da Caixa Econômica Federal, tomou conhecimento de que haviam subtraído mais de R$ 51 mil da conta corrente dela.

Ao analisar detalhadamente o extrato bancário, a vítima descobriu que estava sendo lesada por um dos envolvidos nos crimes, que, à época, atuava como entregador de delivery de um restaurante de comidas orientais localizado no bairro do Marco, em Belém, de onde a idosa tinha o costume de pedir refeições constantemente por meio de aplicativo de entregas.

Vítima possui problemas de visão e de Alzheimer

Para o pagamento dos pedidos, a vítima utilizava o cartão da Caixa Econômica Federal, no modo débito. O delegado Delcio Costa, responsável pelo caso, aponta que a vítima possui problemas de visão e de Alzheimer, motivos pelos quais ela confiou em entregar o seu cartão ao criminoso para que ele o manuseasse e efetuasse o pagamento. Entretanto, no período entre 1º de outubro de 2020 a 4 de dezembro de 2020, o entregador e outros dois envolvidos utilizaram o cartão da vítima para subtrair R$ 51,3 mil da conta corrente da idosa.

Após as investigações por meio de inquérito policial, foi pedida a prisão preventiva dos envolvidos no esquema, pedido que teve parecer favorável por meio do Poder Judiciário. Os três envolvidos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos de praxe e encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, destacou a atuação da instituição para coibir crimes desta natureza. “A Polícia Civil mais uma vez mostra que está atenta e a serviço para proteger a população, não aceitando a prática de qualquer ato ilícito que venha a prejudicar os cidadãos. É importante também que todos tenham atenção para este tipo de golpe e que formalizem as denúncias para que possamos atuar e garantir a devida apuração dos fatos”, disse.

A Polícia Civil reforça que a população pode denunciar atos ilícitos em qualquer delegacia ou por meio do Disque-Denúncia, cujo número é 181. O sigilo é garantido.