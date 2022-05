Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do 'Minha Casa Minha Vida' em ao menos 12 vítimas

Doranilce Bentes Pinho, foi presa na tarde desta quinta-feira (19), no bairro de Canudos, em Belém. Ela é suspeita de aplicar o golpe do “Minha Casa Minha Vida” em pelo menos 12 vítimas. A suspeita se apresentava para as vítimas como Cris Lobato.

Os prejuízos causados a essas pessoas gira em torno dos R$ 24 mil, uma vez que a suspeita cobrava R$ 2 mil para supostamente garantir os apartamentos às vítimas.

A mulher foi localizada após investigação da Polícia Civil, comandada pelo delegado Arthur Nobre. Na tarde desta quinta-feira, ela foi presa dentro de sua residência, momentos após receber uma quantia em dinheiro de uma das vítimas.

Doranilce foi apresentada na Seccional da Sacramenta para os procedimentos cabíveis. Várias vítimas estiveram na unidade policial para prestar depoimento.

