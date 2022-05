Prefeito Edmilson Rodrigues critica agressão a pessoa em situação de rua em Belém

VACINAÇÃO

Belém amplia A 4ª dose da vacina contra covid para novos grupos a partir de segunda-feira, 9

Trabalhadores da educação do ensino básico e superior e integrantes das Forças Armadas e das forças de segurança e salvamento, com 18 anos ou mais, poderão tomar o reforço, em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) ou nas faculdades e shoppings centers com salas de imunização.