VÍDEO: Pessoas em situação de rua são espancadas por seguranças particulares em feira de Belém

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra a ação truculenta de um grupo de seguranças particulares na Feira da 25, no bairro de São Brás, em Belém. Dois homens em situação de rua, um deles idoso, são acordados e espancados por seis homens, com golpes de cassetete, porque estavam dormindo em um box, além de serem ameaçados. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o caso, e que uma das vítimas já foi ouvida e encaminhada para a perícia.

As imagens parecem ter sido feitas durante a madrugada, antes de amanhecer. O idoso e o outro rapaz estavam dormindo em cima do box, quando os agressores se aproximaram. Um homem, vestido com um uniforme escrito "Braga Segurança Patrimonial" nas costas, saca um cassetete e começa a agredir uma das vítimas, que acorda assustada.

"Eu sou velho", diz o homem, tentando se defender dos golpes. "Se tu não descer, vai ser pior", dizem os vigilantes. Poucos segundos depois, um deles chega por trás do homem e o puxa, derrubando-o no chão. Ele é cercado por seis homens, aparentemente todos com o mesmo uniforme, que começam a espancá-lo de forma covarde.

A vítima implora para que as agressões cessem, e um dos homens o ameaça. "Depois desse corretivo, tu vai sumir daqui. Já sabe, né?". Eles continuam o espancamento, com vários golpes de cassetete na cabeça do idoso. A vítima grita desesperadamente e o vídeo é encerrado.

Em nota, a Polícia Civil informou ainda que "todas as medidas cabíveis estão sendo realizadas para identificar os autores do fato.

Procurada, a empresa "Braga Segurança Patrimonial" informou que apenas quatro homens eram funcionários do grupo, que todos já foram demitidos e que "não compactua com este tipo de procedimento".