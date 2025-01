Prefeito de Belém realiza posse simbólica na Ilha de Outeiro neste sábado (4)

O prefeito de Belém, Igor Normando, e o seu vice Cássio Andrade, realizaram neste sábado (4), a cerimônia simbólica de posse na Ilha de Outeiro, distrito da capital paraense. O evento foi realizado no Pistão, bairro Água Boa, contou com a participação popular e da nova subprefeita da ilha, Glenda Amaral. No evento foram disponibilizados serviços de saúde e cidadania.

É a primeira vez que esse tipo de cerimônia é realizada nos distritos. A faixa de prefeito foi entregue a Igor Normando por Benedita Reis da Costa, a moradora mais antiga da ilha, que vive há 70 anos em Outeiro. Em seu discurso, o prefeito destacou que a ação pretende resgatar o sentimento de pertencimento da população local.

“Fizemos questão de estar aqui porque sabemos o quanto Outeiro tem sido esquecido pelas gestões anteriores. Estamos aqui para dizer à população das ilhas e de Icoaraci que não vamos esquecer nenhum belenense. Outeiro terá uma subprefeitura e eu estarei aqui frequentemente, inclusive despachando diretamente da ilha. Nosso objetivo é revitalizar o Pistão, transformando-o em um grande ponto de encontro da comunidade. Além disso, até o final do ano vamos iniciar as obras da creche de Outeiro, que funcionará dentro da Escola Bosque,” afirmou o prefeito.

A nova subprefeita também se manifestou sobre os objetivos da sua gestão. “Sabemos que Outeiro precisa de um olhar mais carinhoso. Estamos prontos para trabalhar em todas as ilhas, buscando mais dignidade para a população. Uma das primeiras ações será um mutirão de limpeza, pois a ilha está muito suja”, observa.

O ambulante Raimundo Lázaro, morador do bairro Fidelis, também demonstrou otimismo. “Sinto que as coisas vão melhorar e isso é bom para nós, moradores, e para quem visita a ilha,” afirmou.