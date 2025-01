Prefeito Igor Normando realizará posse simbólica nos distritos de Belém

Após tomar posse oficialmente como prefeito de Belém na tarde do dia primeiro de janeiro, o prefeito Igor Normando participará de posses simbólicas em alguns distritos de Belém, como Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, neste sábado (4/1).

A programação se inicia às 10h, no Pistão Outeiro, no bairro Água Boa, segue para Icoaraci às 11h, no Chalé Tavares Cardoso, localizado na Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha, na rua Siqueira Mendes, 607-705, bairro Cruzeiro, e se encerra em Mosqueiro, às 15h, na Praça Matriz de Mosqueiro - Cipriano Santos, situada na travessa Pratiquara, 186, bairro Vila.

Igor Normando anunciou após a posse na última quarta-feira (1) um mutirão de limpeza urbana. O Programa Belém Limpa pretende desobstruir canais e bueiros, além de iniciar projetos para valorizar o patrimônio histórico e ordenar a comunicação visual da cidade.

Na cerimônia de posse, o prefeito também anunciou algumas ações que pretende implantar ao longo do mandato, como corte de secretarias e reestruturação da máquina pública e uma nova licitação para a restruturação do transporte público de Belém.

Locais da posse simbólica:

1. Outeiro

Local: Pistão Outeiro, Bairro Água Boa

Horário: 10h

2. Icoaraci

Local: Chalé Tavares Cardoso, Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha

Endereço: R. Siqueira Mendes, 607-705, Bairro Cruzeiro

Horário: 11h

3. Mosqueiro

Local: Praça Matriz de Mosqueiro - Cipriano Santos

Endereço: Tv. Pratiquara, 186, Bairro Vila

Horário: 15h

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)