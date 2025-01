Igor Normando assume Prefeitura de Belém e Alepa empossa dois novos parlamentares; saiba mais

Na manhã desta quinta-feira (2), a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) deu posse a dois novos parlamentares que passam a ocupar cadeiras no Poder Legislativo Estadual. A cerimônia, realizada na sala da presidência, foi conduzida pelo presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), que destacou a importância do fortalecimento da representatividade regional no parlamento.

João Pingarilho (Podemos) assumiu a vaga deixada por Toni Cunha, que renunciou ao cargo para comandar a prefeitura de Marabá. Natural de Santarém, Pingarilho é empresário, tem 39 anos e carrega experiência como ex-secretário regional de Governo do Baixo Amazonas. Em seu discurso, o novo deputado destacou a responsabilidade de representar a região oeste do estado e defendeu o diálogo harmônico entre os poderes para avançar em políticas públicas.

“O momento é de muita alegria, mas também de grande responsabilidade. Nosso objetivo é ampliar a representatividade do povo do oeste do Pará, sempre em busca de melhorias para a região. Apesar do meu posicionamento político de direita, defendo um diálogo permanente com o governo e todos os poderes”, declarou Pingarilho.

Retorno

Já Torrinho Torres (MDB) retorna à Alepa para ocupar a cadeira de Igor Normando, que deixou o Legislativo para assumir a administração de Belém. Pecuarista e natural de Ipanguaçu (RN), Torres possui histórico de atuação no setor do agronegócio e representou o sul do Pará em mandatos anteriores na Alepa. Em sua declaração, ele agradeceu aos paraenses pela confiança e prometeu empenho em prol do desenvolvimento do estado.

“Retorno com muita alegria à Alepa, onde já tive a honra de representar a população. Agora, venho em definitivo e com o compromisso de atuar com vigor por todas as regiões do Pará. Nosso gabinete está de portas abertas para todos os cidadãos”, afirmou Torres.

O presidente Chicão celebrou a chegada dos novos deputados, ressaltando o aumento da representatividade das regiões sul e oeste do Pará na Casa Legislativa. “Tenho certeza de que ambos irão contribuir muito com as atividades do parlamento. Essas regiões precisam de interlocutores e estão muito bem representadas por esses dois parlamentares”, destacou Chicão.

Quem são

Natural do município de Santarém, o deputado João Pingarilho tem 39 anos, é casado, e empresário. Antes de assumir o posto de parlamentar na Alepa, no lugar do ex-deputado Toni Cunha, ocupou o cargo de secretário regional de governo do Baixo Amazonas.

Já o deputado Torrinho Torres tem 55 anos é pecuarista, e representa o setor do agronegócio há anos. Natural do município de Ipanguaçu no estado do Rio Grande do Norte, veio, ainda pequeno, para a região sul do estado com seus pais na década de 1980.