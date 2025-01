Toni Cunha (PL) é empossado prefeito de Marabá

Em uma cerimônia marcada pela atmosfera acalorada, Antonio Carlos da Cunha Sá (PL) tomou posse na tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro, para o seu primeiro mandato como prefeito de Marabá, no sudeste do Estado. A solenidade teve início por volta das 16h30, com a apresentação dos trâmites regimentais, a declaração do juramento dos vereadores e a convocação nominal de cada parlamentar para a assinatura do termo de posse.

A maior expectativa entre os parlamentares era pela escolha da mesa diretora da câmara. Vereadores da base do prefeito eleito, que não são maioria, tentaram uma manobra para fazer com que a votação acontecesse em uma sala reservada. No entanto, os demais parlamentares reagiram e se recusaram a retirar a urna do centro do plenário, como aconteceu nas últimas cerimônias. “Hoje, estão querendo mudar o rumo da nossa história nessa casa legislativa”, disse a vereadora Cristina Mutran (MDB), que presidia a cerimônia.

Após o bate-boca público entre os parlamentares, a votação ocorreu como sempre. Diante do plenário lotado, cada vereador recebeu uma cédula de votação com duas opções de chapas, fez sua escolha e depositou na urna de madeira. A contagem dos votos foi feita na frente de todos e, por um placar de 12 a 9, a Chapa 1 foi escolhida. Assim, no biênio 2025-2026, os trabalhos serão conduzidos pelo presidente Ilker Moraes (MDB), pelo primeiro vice-presidente Pedro Corrêa (PRD), pelo segundo vice-presidente Marcelo Alves (PT), pela primeira secretária Vanda Américo (União), pela segunda secretaria Maiana Stringari (PDT) e pela terceira secretária Cristina Mutran (MDB).

Com a definição da mesa diretoria, o prefeito eleito foi finalmente convocado a participar da sessão e recebeu das mãos do ex-gestor Tião Miranda a faixa de prefeito do município. Em seguida, Toni Cunha, como é mais conhecido, subiu ao púlpito para seu primeiro discurso como chefe do Executivo Municipal.

“Vamos seguir a mesma linha de trabalho que estava entre as nossas propostas de campanha, que são a saúde e o transporte público como prioridades da nossa gestão. É claro que, em uma cidade do tamanho de Marabá, há inúmeras outras questões que precisam também de atenção, mas esses são pontos que entendemos que precisa de urgência nas tratativas”, afirmou Cunha à reportagem de O Liberal. “Amanhã (2), vamos nomear nossos secretários, formalizar o time que vai se inteirar da máquina pública e é quando nós vamos começar a ter a real dimensão de como se encontra a administração municipal”, disse o novo prefeito.