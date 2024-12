Primeira pista de arrancada do Pará é inaugurada em Outeiro

Os amantes de velocidade do Pará agora têm um lugar para chamar de seu, graças a inauguração da 'Veloway', a primeira pista de arrancada de carros do estado que foi aberta neste sábado (14), no distrito de Outeiro.

A cerimônia de inauguração se trata de uma homologação da pista e seguirá com programação para o domingo (15). A iniciativa pioneira no estado simboliza a consolidação do automobilismo no estado, oferecendo uma estrutura que poderá ser utilizada para competições oficiais de arrancada.

O público presente pode ver de perto carros de corrida que foram expostos no espaço (Foto: Patrícia Lopes)

Para comemorar a inauguração da pista, os organizadores expuseram carros de corrida no espaço do evento, que foram apreciados pelo público presente.

Nelson Aires é o idealizador da construção da pista e conta que essa inauguração é a realização de um sonho para o fortalecimento deste esporte no Pará.

“Esse complexo Veloway era um sonho nosso, da minha família, dos meus irmãos, que sempre gostamos disso. Ao longo dos anos a gente vem amadurecendo a ideia e conseguimos realizar, hoje, essa estrutura toda. A gente tem um local com toda a segurança apropriada para esse tipo de evento que é a arrancada. A gente veio com a cara e coragem pra fazer, fizemos em pouco menos de 4 meses, ainda tem muita coisa pra realizar aqui dentro, mas o pontapé inicial a gente conseguiu dar, e eu acho que isso aqui vai agregar muito valor pro estado do Pará. A nossa atenção é trazer visibilidade pra região, pois essa é a primeira pista do Norte do Brasil com todos os conceitos que o ‘arrancadão’ precisa ter. Então oficialmente a gente quer que ela seja a primeira de várias que ainda vão vir, explica o Aires.

De acordo com Nelson, o complexo Veloway irá proporcionar eventos únicos ao Pará, que antes não poderiam acontecer.

Nelson Aires é um dos idealizadores da pista Veloway (Foto: Patrícia Lopes)

“A nossa intenção e fazer eventos ano que vem pra cá, a partir do ano que vem, e com o objetivo de trazer pelo menos um evento nacional pra cá. Esse evento de hoje tem o intuito de mostrar ao público paraense que aqui no estado, a gente conseguiu fazer algo acontecer, então os pilotos que já existem aqui, sempre tiveram que sair do Pará para correr, sair pro Maranhão, Fortaleza, Santa Catarina, e hoje ta tendo o prazer de ter o sonho realizado de correr no nosso próprio estado”, acrescenta o idealizador.

Quem também participou da inauguração da pista foi o vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Roger Barros, que parabenizou a iniciativa e destacou a importância do esporte para a juventude.

“Estamos sempre nessa briga de conseguir espaços para fazer eventos com provas de arrancada, pra tirar os jovens da rua e trazer pra cá, um lugar com segurança, com ambulância, bombeiros, e esse sonho se concretizou hoje, através de dois empresários amigos nossos que participam de provas de arrancada. Hoje viemos aqui conhecer toda essa estrutura e a Confederação Brasileira veio dar o respaldo legítimo para o evento”, comentou o vice-presidente.

O evento também contou com a participação de Fábio Félix, presidente da Comissão de Arrancada da Confederação Brasileira de Automobilismo. Ele destacou a grandiosidade da pista Veloway e a estrutura robusta do espaço que servirá para muitas atrações em Belém.

“To aqui vivendo um sonho junto com a galera de Belém o Pará, vendo nascer uma pista de nível tão alto, não é sempre que a gente vê pistas desse gabarito, no Brasil só tem umas cinco, não é um negócio fácil de ter. Essa aqui, pela largura, planagem, a gente consegue trazer carros que andam em eventos nacionais, carro com 4 mil cavalos de potência. Então isso daí o Brasil é carente de pistas em que se consegue acelerar um carro desse, que pega em 200 metros, 350 km/h em 3 segundos, então tem que ter toda uma estrutura, que aqui tem”, pontuou.