Outeiro: diversão e cuidados se misturam no primeiro dia do ano

Muitos paraenses resolvem aproveitar para renovar as energias com um banho de praia no primeiro dia do ano. A praia de Outeiro, umas das mais procuradas por sua proximidade com a capital paraense, recebe muitos visitantes neste período do início do ano que buscam no feriado uma oportunidade para descansar longe da correria da capital.

Tranquilidade para o primeiro dia de 2025 foi um dos motivos que levaram Adriane Valente e sua família para a praia de Outeiro. Ela conta que sua família costuma visitar o local pela calmaria e para iniciar o ano com boas energias. “Dar o primeiro mergulho para trazer força, dar a primeira entrada com o pé direito na praia, tomar aquele banho. Quando eu der o primeiro mergulho e levantar já é novas coisas, novas possibilidades e pensamentos bons”, explica.

"Quando eu der o primeiro mergulho e levantar já é novas coisas, novas possibilidades e pensamentos bons”, explica Adriane Valente. (Foto: Adriano Nascimento)

A movimentação de banhistas também impulsiona o comércio no local. Barracas, restaurantes e vendedores ambulantes contam que nesse período as vendas crescem pela movimentação de moradores locais e visitas de pessoas de outros municípios. A comerciante Glenda Souza conta que no primeiro dia do ano já começou vendendo todo seu material. “Para a gente que trabalha com venda, está bem movimentado. A gente pensava que não ia ter ninguém. Até por conta que não teve palco, mas deu bastante gente. A gente vende tudo, graças a Deus, churrasco, como tá tendo o movimento, aí a gente sai e vende tudo”, afirma.

"A gente vende tudo, graças a Deus, churrasco, como tá tendo o movimento, aí a gente sai e vende tudo”, conta a comerciante Glenda Souza. (Foto: Adriano Nascimento)

Aproveitar a praia e se divertir requer alguns cuidados para evitar qualquer acidente. O soldado Coelho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará explica que em praias o primeiro cuidado que se deve tomar é com as crianças. “Elas tendem a sumir de vista dos adultos, principalmente com uma conversa descontraída a criança acaba sumindo e como a gente sabe, a maré está enchendo no primeiro momento da manhã, ela vai ficando cada vez mais perigosa, tem que ter atenção com as crianças”, ressalta.

"Então como está muito cheia a praia, as nossas recomendações são essas, ter atenção com as crianças, evitar nadar tendo ingerido bebida alcoólica e sempre nadar na faixa margeando a faixa de areia”, detalhou o soldado Coelho. (Foto: Adriano Nascimento)

Outro importante ponto a ser considerado é o consumo de bebidas alcoólicas em excesso. “Tem que ter atenção com todo mundo que está ingerindo bebida alcoólica para não entrar na água, visto que a tendência é a gente não estar com os sentidos no melhor estado e a maré está puxando, é natural, hoje é um dia que ela está puxando com essa aglomeração fica difícil visualizar uma pessoa que está nessa situação”, acrescenta o soldado Coelho do Corpo de Bombeiros.

Uma recomendação aos banhistas para aproveitar a praia com segurança é nadar nas margens da praia evitando as partes profundas para não correr o risco de afogamento. “Os banhistas que eles tendem a nadar para o fundo, nossa sugestão é que sempre nade margeando, margeando a faixa de areia para que ele evite entrar numa zona muito funda ou entrar numa corrente de retorno e acabar não conseguindo voltar. Então como está muito cheia a praia, as nossas recomendações são essas, ter atenção com as crianças, evitar nadar tendo ingerido bebida alcoólica e sempre nadar na faixa margeando a faixa de areia”, detalhou o soldado Coelho.

Praia de Outeiro (Foto: Adriano Nascimento)