Porco-espinho encontrado em cima de poste de energia, em Belém, é solto na natureza

O porco-espinho que havia sido resgatado de cima de um poste de energia elétrica, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, foi solto na natureza na quinta-feira (18). A soltura aconteceu horas após o encontro do animal, ocorrido na Avenida João Paulo II, em frente ao Parque Estadual do Utinga. O que ainda não se sabe, que inclusive despertou a curiosidade dos moradores da área, é como o roedor conseguiu escalar o poste.

Foi por volta das 8h que aconteceu o primeiro avistamento do animal. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar, o resgataram. Antes de ser libertado na natureza, o porco-espinho passou por uma avaliação veterinária.

Um morador que percebeu a “coisa” estranha em cima do poste chegou a pensar que o roedor, na verdade, seria um emaranhado de fios telefônicos.

Saiba mais sobre o porco-espinho

O mamífero apresenta o corpo repleto de estruturas pontiagudas, que são conhecidas popularmente como “espinhos”. Esses espinhos são utilizados como defesa contra predadores e saem facilmente do corpo. O porco-espinho pode ter diferentes tamanhos e pesos. Também é incapaz de lançar os espinhos. Ele vive no ambiente terrestre em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.