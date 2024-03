População de Belém ganha mais opções de estacionamento na cidade

Motoristas de Belém agora contam com mais opções para estacionar os veículos na cidade, após a implantação de estacionamentos ao lado de ciclofaixas, já instalados em diversas vias da capital paraense. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a medida é importante porque, além da criação de mais vagas de estacionamento, permite mais segurança aos ciclistas e mobilidade aos usuários das vias.

Veja onde estão os novos estacionamentos em Belém

- Travessa São Francisco (rua João Diogo/Tamandaré)

- Avenida Senador Lemos (nos trechos entre Barão do Triunfo/Tv. Mauriti, Tv. Rosa Moreira/Tv. Magno de Araújo, Soares Carneiro/D. Pedro I e D. Romualdo Coelho/Av. Visconde de Souza Franco),

- Rua dos Mundurucus (Dr. Moraes/Rui Barbosa);

- Rua Paes e Souza (Barão de Mamoré/Castelo Branco).

- Travessa Lomas Valentinas, no trecho entre as avenidas Duque de Caxias e Almirante Barroso.

O trecho da Lomas Valentinas recebeu readequação da sinalização viária vertical e horizontal, referente às placas de trânsito, e pintura, com a implantação de faixa de segurança ao lado da ciclofaixa (zebrado branco) e também a demarcação de faixa de estacionamento do lado esquerdo da travessa, ao lado da ciclofaixa.

Para Fernando Souza, analista de sistema e motorista de carro, a mudança trouxe benefícios para o trânsito de Belém. "O estacionamento aqui na Lomas ficava muito ruim, a gente estacionava lá na 25 e não era um estacionamento oficial. A gente agora tem essa opção de colocar o carro aqui. Só tem que ter cuidado com alguns motoristas que não respeitam a faixa de ciclista e acabam trafegando por aqui, motociclistas também", diz.

"Mas em suma ficou muito bom, porque aqui em Belém, a gente não tem muita opção de estacionamento e agora tem esse perímetro da Lomas que ficou bem estruturado para o motorista colocar o carro dele. Tanto para quem vem trabalhar ou vem rápido, um estacionamento rotativo é muito bom", completa.

A autarquia explica ainda que houve a supressão do estacionamento que ficava do lado direito da travessa, de forma que a via permanece com três faixas de tráfego veicular. Assim, não prejudicando a fluidez no trânsito no trecho em questão. O projeto garantiu um aumento de vagas, no trecho citado da referida travessa, de 28 para 84 vagas.

O motociclista e vendedor Radamés Amorim também elogiou a mudança. "Como motociclista, para mim, ficou muito bom, ficou mais tranquilo e mais fácil", afirma.

A Semob informa que a implantação de estacionamento ao lado da ciclofaixa é prevista pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), volume VIII, relativo à sinalização cicloviária. Ainda, esclarece que na medida em que for implementado projeto de sinalização viária, com a implantação de ciclofaixa, poderão ser implantadas vagas de estacionamento ao lado da faixa exclusiva para ciclistas.