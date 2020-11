Policlínica Itinerante muda atendimento para estacionamento do Hospital de Campanha de Belém

O atendimento de casos com sintomas leves e suspeitos de covid-19 mantido pela Policlínica Itinerante, ao lado do Hospital de Campanha de Belém, no bairro do Marco, transferiu suas atividades para o estacionamento do prédio do Hangar Centro de Convenções. A mudança acontece após um visível aumento da procura por atendimentos, verificado desde este domingo (1).

Apenas na manhã deste domingo (1), entre 8h às 12h, a Policlínica Móvel do Hangar realizou 125 atendimentos e 30 exames, divulgou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Os atendimentos da Policlínica foram reabertos no último sábado (31), como uma das respostas do governo do Estado ao atual cenário da pandemia causada pelo coronavírus na capital.

Nessa segunda-feira, a movimentação é muito superior à verificada no domingo (1) pela equipe de reportagem de O Liberal - que já era maior que a do dia de reabertura, no sábado (31).

Na sexta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou que a taxa de contágio da covid-19 cresceu em Belém. Segundo disse a Prefeitura de Belém, nas últimas quatro semanas, a taxa de transmissão do novo coronavírus na capital mais que dobrou: saiu de 0,7 na 38ª semana da pandemia, no início de outubro, para 1,5 na 42ª semana.

Isso significa que, anteriormente, a cada 100 pessoas infectadas na cidade, outras 70 também seriam contaminadas pelo vírus. Agora, ao final do mês, os dados apontam que 100 habitantes com diagnóstico positivo infectam outros 150 na capital.

A redação integrada de O Liberal procurou o governo do Estado nessa segunda-feira (2) pedindo um balanço da movimentação do atendimento da Policlínica Itinerante em Belém desde o último sábado (31), quando o serviço foi retomado, para quantificar o crescimento verificado pela reportagem neste fim de semana e nesta segunda-feira (2).

A reportagem também reiterou pedidos de autorização para fazer imagens internas do acolhimento e da movimentação da procura pelos atendimentos - que infelizmente não puderam ser viabilizadas no fim de semana - e aguarda respostas.

A redação integrada de O Liberal segue apurando a movimentação do atendimento da Policlínica Itinerante e o quadro dos casos na capital e no Estado. Acompanhe.