Domingo de alta procura por atendimento na unidade móvel da Policlínica

O segundo dia do retorno no atendimento itinerante da Policlínica, ao lado do Hangar, continua com a procura de pessoas com sintomas gripais e do novo coronavírus. Na manhã deste domingo (1), foi possível ver o movimento pelo número de carros estacionados na avenida Brigadeiro Protásio, onde está estacionado o polo itinerante. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) entre 8h às 12h deste domingo (1) a Policlínica Móvel do Hangar realizou 125 atendimentos e 30 exames.

Na manhã deste domingo (1), várias pessoas procuraram o local com sintomas de febre, falta de ar, mal-estar e vômito. Denner Freitas, 22, estava ao lado de fora a espera da namorada, Suelen Garcia, 20. A jovem estava passando pelo exame de tomografia, pois há aproximadamente quatros dias está sentindo falta de ar, dor no corpo e febre.

"Como ela vem apresentando esses sintomas resolvemos vir até aqui. Chegamos umas oito horas e o atendimento está sendo tranquilo. Ela foi fazer alguns exames e vou esperar aqui", disse o jovem. Denner disse ainda que sentiu os sintomas de forma leve, mas que logo ficou bem.

Andrea Costa também estava a espera do marido, Diógenes Lima, que entrou para fazer exames, já que ele vem tendo vômito, febre e dor no corpo. "Como ele está com esses sintomas há uns dias resolvemos vir logo. Eu não senti nada até agora e estou direto com ele", declarou.

O casal Nilce Proença e Jorge Proença começaram a sentir febre, dor no corpo, falta de olfato e paladar no mesmo período e, por isso, resolveram ir juntos até a Policlínica itinerante. "O meu atendimento foi mais rápido, fiz o exame e daqui há quatro dias vou receber o resultado. Ele ainda foi fazer a tomografia, pois acho o pulmão dele esteja mais comprometido", declarou Nilce.

Todas as pessoas que procuram pelo atendimento passam pela triagem, onde é verificado a saturação do oxigênio e, em seguida, são encaminhadas para o médico. Na manhã de ontem, uma das colaboradoras da policlínica fez um informe aos pacientes explicando que o local não está realizando o teste rápido para Covid-19. O exame realizado no local é o PCR, mas que só é autorizado conforme determinação médica.

O atendimento itinerante da policlínica retomou no último sábado (31) com mais de 160 atendimentos. O espaço conta com três consultórios, realização de exames, entrega de medicamentos quando necessário e 23 profissionais envolvidos diretamente. O local visa garantir atendimento para casos leves e moderados da doença e outras viroses. Casos graves devem buscar atendimento em UPAs e Pronto Socorros. A unidade móvel funciona todos os dias de 8h às 17h.