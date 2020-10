Governo do Estado decide montar policlínica itinerante no Hangar

Uma policlínica itinerante será montada pelo Governo do Pará ao lado do Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém, como uma das novas medidas preventivas para combate à covid-19. O serviço começa a partir do próximo sábado, excepcionalmente das 10h às 17h, com estruturas móveis de atendimento para pessoas com sintomas gripais leves e moderados. A partir de domingo (01), o atendimento será realizado todos os dias, das 8h às 17h.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), serão disponibilizadas consultas, exames e medicamentos em caso de necessidade. Casos mais graves da doença ou pessoas com falta de ar, insuficiências respiratórias, devem buscar Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e pronto-socorros.



A informação foi divulgada pelo governador Helder Barbalho, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. "Com todas as condições de atendimento clínico, médico, de avaliação, para atender a população. Essa é uma medida precoce e preventiva para não ter risco do cidadão ficar desassistido. Não é motivo de alarme, é apenas uma medida para atender a população", disse.



Segundo o governador, que apresentou a novidade durante uma reunião com o comitê que analisa as estratégias de enfrentamento da covid-19 no Pará, outros vírus estão circulando na região. Por isso, é necessária a triagem para identificar o tratamento adequado. "Por ser uma região tropical, tem diversos vírus. Essa triagem no hangar permitirá que as pessoas possam identificar se é covid-19, para que tenham o atendimento proporcional. Ou se é outro vírus, para diagnóstico e atendimento correlato".



Além disso, Helder Barbalho informou que a policlínica montada junto ao campus da Almirante Barroso da Universidade do Estado do Pará (Uepa) vai continuar funcionando como estratégia de combate à doença. As medidas foram tomadas, segundo Helder, em face das informações epidemiológicas que mostram o aumento de casos positivos e a necessidade da abertura de leitos em hospitais privados.



"Por isso, decidimos que a policlínica, que foi uma das principais estratégias de atendimento, de triagem, de maneira precoce, possa continuar atendendo a população na Almirante Barroso junto à Uepa. Continua com perfil de mais de 40 especialidades para não paralisar o atendimento regular", explicou o governador. "Mas o sistema público estadual está sob controle. Acompanhamos diariamente as demandas de leitos. Estamos com 91 pacientes no hospital de campanha no Hangar. Ocupação estável".

Outras medidas

Ainda no vídeo, o governador informou outras medidas preventivas que foram adotadas para combater a covid-19 no Pará. "O Estado tem tomado outras medidas como o aditivo de contrato do Hospital de Campanha em Marabá para atender a região Sul e Sudeste; consolidando estratégias em Santarém, para a mudança de perfil de algumas alas do Hospital Regional de Santarém para atender a região do Baixo Amazonas; o suporte do Hospital Regional de Itaituba e com isso garantindo o atendimento hospitalar”.