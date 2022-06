PM prende 'Arlequina' com 100 petecas de óxi, maconha e dinheiro no Marajó

Na tarde deste sábado (18), uma mulher identificada como Samara dos Prazeres Pessoa, conhecida como "Arlequina", de 23 anos, foi presa em flagrante pelos militares da 20º Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM) de Muaná, na Ilha do Marajó, no Pará. Ela foi capturada com 100 petecas de óxi e uma quantidade não detalhada de maconha, além de R$ 355,70, um relógio e um cordão. As informações são da Polícia Militar.

VEJA MAIS

Segundo detalhou a guarnição, a prisão ocorreu por volta das 13h30, após uma denúncia informar que a suspeita estaria comercializando os entorpecentes em frente à própria casa, localizada na passagem Mariaih. De posse das informações, os agentes seguiram até o local informado, onde encontrram Samara. A mulher não resistiu à abordagem.

Os R$ 355,70 apreendidos pelos agentes na casa da suspeito, o relógio e as drogas ilícitas (Divulgação/ Polícia Militar (20ª CIPM) de Mauná)

Os PM’s entraram na residência e encontraram no quintal da casa petecas de óxi, maconha, além de dinheiro e jóias. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Muaná para os procedimentos cabíveis.