PM prende mulher por tráfico e porte ilegal de arma de fogo no Marajó

Em São Sebastião da Boa Vista, município localizado na região do Marajó, militares que integram o 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) prenderam uma mulher na madrugada desta sexta-feira, 12, e apreenderam duas armas de fogo e mais de 900g de entorpecentes que estavam com a acusada.



Os militares chegaram até a localização da mulher após apurarem informações de que o irmão dela estaria mantendo armas de fogo ilegalmente em sua residência. A equipe então se deslocou até a suposta casa e durante a revista domiciliar encontraram dois revólveres calibre 38, 400g de maconha, 200g de cocaína e 300g de crack.



Ao ser questionada, a mulher informou que o irmão estaria morando em uma outra residência. A equipe então se dirigiu até o endereço informado por ela e no local encontraram mais uma expressiva quantidade de drogas e munições.



A mulher foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia do município de São Sebastião da Boa Vista. Já o segundo suspeito ainda não foi encontrado, mas a polícia continua as buscas na localidade.