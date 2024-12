Pistas da BR-316 são liberadas para trânsito livre após obras de reestruturação na Grande Belém

As faixas de asfalto e pista expressa do BRT Metropolitano, do Entroncamento até Marituba, foram liberadas para trânsito livre nesta quinta-feira (26/12), após as obras de reestruturação. O objetivo da liberação é garantir a melhora da fluidez do tráfego na BR-316.

De acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGMT), órgão responsável pelo serviço, os desvios, necessários para a execução das obras, não fazem mais parte do tráfego, fazendo com que os condutores possam seguir sem intervenções. E ainda, propiciar com a redução do tempo de viagem, mais segurança com o trecho sinalizado às cerca de 2 milhões de pessoas na Região Metropolitana de Belém (RMB).

A composição da rodovia fica sendo três faixas de asfalto e uma de concreto, por onde circularão os ônibus expressos do BRT Metropolitano. Antes da nova capa de asfalto, a rodovia recebeu um sistema de drenagem para evitar alagamentos.

O secretário de Infraestrutura e Transportes do Pará, Adler Silveira, destacou a importância da obra. “Estamos fazendo a liberação das faixas veículos e do BRT, que é a faixa de pavimento rígido, para que a gente possa avançar com a melhoria da mobilidade e trazer mais dinâmica e fluidez para o trânsito”, enfatizou.

Ao todo, são 10,8 quilômetros de faixas liberadas, sendo três no sentido entrada e três no sentido saída da cidade, além da faixa expressa de concreto. “Agora é uma etapa que vai fazer a diferença para as pessoas que vão se dirigir para o interior do estado para passar as festas de final de ano. Garantindo um menor tempo de ida e vinda de Marituba, Benevides, Santa Izabel até a capital”, acrescentou Adler.

Além da melhoria da mobilidade, o projeto contempla a reestruturação de toda a BR-316. “Esta é a primeira vez que a BR-316 recebe um sistema de drenagem completo. Estamos entregando mais de 20 km de asfalto e seguimos trabalhando para entregar um total de 13 passarelas novas, 13 estações de passageiros, 2 terminais, ciclovia e calçada com arborização”, detalhou o secretário.

Agora, as obras seguem em outras etapas para finalização das calçadas, passarelas, terminais, estações, lançamentos de drenagem. Estas etapas já não interferirão diretamente no trânsito.