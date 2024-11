Viaduto da avenida Independência tem todas as vigas içadas na BR-316

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) concluiu nesta quinta-feira (28) o içamento das 12 vigas do viaduto da avenida Independência com a BR-316, em Ananindeua. As equipes seguem com a construção da pista sobre as vigas e as rampas em ambos os sentidos. O objetivo é levar mais mobilidade à população da Região Metropolitana de Belém.

Uma operação precisou ocorrer para a elevação das vigas. Foram suspensas sobre os pilares as 12 vigas de sustentação do ‘tabuleiro’, a pista do viaduto onde veículos vão trafegar, sendo seis de cada lado. Dois guindastes foram usados para içar cada peça, que mede 30 metros e pesa 50 toneladas.

“Seguimos avançando com a construção do viaduto Independência, estratégico para melhorar a mobilidade de toda a população na entrada e saída da capital paraense. Após o içamento das vigas, partimos para construção da laje, rampas do viaduto e demais atividades necessárias para conclusão da obra, prevista para março de 2025”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, titular do NGTM.

O viaduto da Independência com a BR-316 terá 740 metros e possibilitará que os motoristas que estiverem na avenida Independência possam acessar a BR-316 sentido saída da capital, sem precisar fazer o retorno. Também vai permitir aos condutores que estejam no sentido Marituba, o acesso direto pelo elevado à avenida Independência.

Viaduto na Alça Viária

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) também avança com a construção do viaduto da Alça Viária com a BR-316. Em novembro também foram içadas as 12 vigas da estrutura, que já está recebendo o concreto do tabuleiro da pista e já executou 68% de sua obra.

O viaduto Alça Viária garante o acesso dos veículos para cruzar a BR-316 em ambos os sentidos. Quem sair de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, poderá acessar o viaduto para seguir até a Alça Viária, e quem sair da Alça Viária poderá acessar a BR-316, no sentido Belém, sem precisar fazer retorno.

Os novos viadutos se juntam ao BRT Metropolitano no conjunto de obras do Governo do Estado para melhorar a mobilidade em toda Região Metropolitana.