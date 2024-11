Rodovia BR-316 tem o trânsito interditado em Santa Luzia do Pará nesta quarta-feira (27)

O trecho da rodovia BR-316 no município de Santa Luzia do Pará está interditado nesta quarta-feira, 27. O bloqueio acontece na altura do Km 216, próximo à vila Pitoró e à entrada da PA-352, que dá acesso ao município de Capitão Poço.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que um congestionamento quilométrico se forma na rodovia tanto no sentido Belém (PA)/ São Luís (MA) como no sentido São Luís (MA)/ Belém (PA).

Protesto interdita a BR-316 em Santa Luzia do Pará. (Reprodução / Redes sociais)

O fechamento da rodovia ocorre devido a um protesto, realizado por povos originários da Terra Indígena do Alto Rio Guamá (Tiarg), que cobram por melhorias na educação. Uma reunião com representantes indígenas e autoridades deve acontecer ainda na tarde de hoje, por volta das 15h, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Mas, até o momento, não há previsão de liberação da via.