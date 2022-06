PF cumpre mandado em Belém contra fraude relacionadas ao enfrentamento da covid-19

A Polícia Federal (PF) atua, nesta quarta-feira (22), na Operação Ophiocordyceps, para apurar possíveis crimes de fraude à licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro praticados por empresários no Estado de Tocantins. Cerca de 25 Policiais Federais deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Belém, Brasília (DF), Goiânia (GO) e São Paulo (SP), todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Tocantins.

A partir de informações da Controladoria Geral da União (CGU), a PF iniciou as investigações para apurar suspeitas de que uma organização social contratada para o gerenciamento de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intesiva (UTI) no Hospital Estadual de Combate à Covid-19 (HECC), Hospital Geral de Palmas (HGP) e Hospital Regional de Gurupi (HRG), teria superfaturado o valor dos insumos e dos serviços prestados.

A organização social recebeu aproximadamente R$ 90 milhões durante a gestão desses hospitais, nos anos de 2020 e 2021, havendo a suspeita de que parte do montante teria como destino os próprios envolvidos. O suposto esquema teria superfaturamento, sobrepreço, pagamento por serviço não prestado ou pagamento em duplicidade e subcontratação de empresas de fachada localizadas em outros Estados. A ação criminosa teria a participação de agentes públicos e empresários vinculados à citada organização social.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraude à licitação e organização criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 23 anos de reclusão, além da perda de bens e valores para reparação do dano decorrentes das infrações penais.

O nome “Ophiocordyceps” (fungo parasitário que controla o sistema nervoso de insetos) remete à forma como o sistema de combate à covid-19 no Tocantins teria sido dominado pela suposta organização criminosa.

A operação tem por objeto identificar todas as pessoas que participaram das ações criminosas, colher mais elementos probatórios da comprovação dos fatos e recuperação dos recursos.