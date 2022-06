Ex-ministro da educação Milton Ribeiro é preso pela Polícia Federal

O ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), pela Polícia Federal, quando estava em sua casa, na cidade de Santos, interior paulista. A prisão ocorreu durante operação que investiga esquema de corrupção envolvendo pastores evangélicos durante a gestão dele à frente da pasta. As informações são do Portal Metrópoles e G1 Nacional.

Ele e os pastores investigados são suspeitos de montar um gabinete paralelo para liberação de verbas dentro do MEC. Ribeiro deve ser transferido para Brasília ainda nesta quarta. Além do ex-ministro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são alvos dos mandados de prisão.

No mandado de prisão de Milson Ribeiro, o juiz federal Renato Borelliual elenca ao menos quatro crimes que teriam sido cometidos: corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

Os dois pastores alcançados pela operação são ligados ao presidente Bolsonaro e apontados como lobistas que atuavam na pasta, quando era comandada por Ribeiro. As investigações apontam que eles negociavam com prefeitos a liberação de recursos federais – mesmo sem ter cargo no governo.

Milton Ribeiro deixou o Ministro da Educação no final de março deste ano, após vir à tona o suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas da pasta.

