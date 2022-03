STF determina abertura de inquérito contra Milton Ribeiro

O pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) para que se investigasse a conduta do ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quinta-feira (24), a ministra Cármen Lúcia determinou abertura de inquérito para apurar suposto favorecimento a pastores no MEC, conforme áudio vazado e exposto pela Folha de S.Paulo. As informações são da CNN Brasil.

Serão ouvidos Milton Ribeiro, os dois pastores suspeitos (Gilmar Santos e Arilton Moura), além de prefeitos que relataram supostos pedidos de propina e irregularidades envolvendo o MEC, incluindo pedido em dinheiro e ouro.

O inquérito tem prazo de 30 dias improrrogáveis, segundo a decisão da ministra.