Ministro da Educação deve dar explicações ao Senado sobre suposto favorecimento a pastores

Nesta quinta-feira (24), foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado o convite para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, dê explicações sobre um suposto favorecimento a pastores na liberação de verbas da pasta. Os requerimentos para ouvir o ministro foram apresentados pela oposição e pediam a “convocação”, o que tornaria o comparecimento obrigatório. Porém, atendendo a pedido do senador Wellington Fagundes (PL-MT), do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, a convocação foi transformada em convite. As informações foram divulgadas pelo G1 Nacional.

A expectativa é de que o ministro seja ouvido na próxima quinta (31). Inicialmente, a data marcada para ouvi-lo era terça-feira (28), mas o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) alegou que estaria em viagem e pediu a mudança.

Também foi aprovada pela Comissão uma audiência para ouvir outros envolvidos no caso, entre eles os dois pastores supostamente favorecidos pelo ministro, Gilmar Silva e Arilton Moura, além do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte.

Entenda o caso

Reportagens dos jornais "O Estado de S. Paulo" e "Folha de S. Paulo" apontaram a existência de um "gabinete paralelo" formado por pastores, que controlariam a liberação de verbas e a agenda do Ministério da Educação.

Áudio obtido e divulgado pela Folha de São Paulo revela Ribeiro afirmando que repassa verbas para municípios indicados pelos pastores Gilmar Silva e Arilton Moura, e que faz isso a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o ministro negou favorecimento a pastores e também que a prática ocorresse a pedido de Bolsonaro.