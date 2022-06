Operação Acesso Pago: PF prende uma pessoa no Pará em investigação sobre recursos da educação

O Pará é um dos estados onde a Polícia Federal deflagrou a operação "Acesso Pago", que investiga um esquema de recebimento de propinas para liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A Assessoria de Comunicação da PF no Pará confirmou que apenas um mandado de prisão estava previsto no estado e foi cumprido no início da tarde desta quarta-feira (22).

A identidade da pessoa presa ainda não foi confirmada. Ao todo, a operação prevê o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão.

A operação mira uma espécie de gabinete paralelo, formado pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dois pastores. O grupo negociava, segundo as investigações, liberação de recursos apenas a pessoas próximas ao pastor Gilmar dos Santos. Arilton Moura é outro pastor que agia no grupo. Os três foram presos.