Partes da Batista Campos ficará sem água neste domingo (22); veja os trechos

Moradores da Batista Campos, em Belém, devem se preparar pois, segundo boletim da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o fornecimento de água para o bairro será suspenso a partir das 12h do domingo (22). O serviço só deve ser restabelecido na segunda-feira (23).

A interrupção do abastecimento é necessária para execução da obra de substituição da rede. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Em nota, a Cosanpa orienta que quem tiver caixa d’água em casa encha os reservatórios para que os transtornos decorrentes da interrupção sejam reduzidos. A manutenção, entretanto, não afetará o bairro todo, visto que o setor foi dividido em trechos ou Distritos de Medição e Controle (DMC).

Confira os trechos que vão ficar sem água na Batista Campos:

Av. Conselheiro Furtado entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua dos Tamoios entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua dos Mundurucus entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua dos Parquiquis entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua dos Caripunas entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua dos Timbiras entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua Eng. Fernando Guilhon entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua São Miguel entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Rua São Silvestre entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Trav. Quintino Bocaiúva entre Trav. Honorio José dos Santos e Av. Serzedelo Corrêa

Trav. Honório José dos Santos entre Av. Conselheiro Furtado e Trav. Quintino Bocaiuva

Av. Roberto Camelier entre Av. Conselheiro Furtado e Trav. Quintino Bocaiuva

Trav. Tupinambás entre Av. Conselheiro Furtado e Trav. Quintino Bocaiuva

Av. Serzedelo Corrêa entre Rua dos Tupinambás e Av. Conselheiro Furtado

Trav. Padre Eutíquio entre Rua dos Tupinambás e Trav. Quintino Bocaiúva.