Desabamento de sacadas: parte da pista da Mundurucus foi liberada na tarde de domingo

Após o susto e o tumulto ocorrido no edifício "Cristo Rei", no bairro da Cremação, moradores do prédio retornaram ao local, neste domingo do Dia das Mães (14). O morador Yuri Pinheiro disse que foi até ao prédio no início da tarde deste domingo e se deparou com parte da pista da Mundurucus liberada para os veículos.

O jovem disse que a equipe do Corpo de Bombeiros fez uma barricada, como forma de proteção, que abrange a área da calçada e vai até uma parte da pista. "Hoje quando retornei ao local o cenário já estava diferente, pois parte da pista já estava liberada para os veículos e foi feita uma barricada para isolar a área onde as sacadas desabaram", destaca o morador.

VEJA MAIS

Yuri disse que o apartamento pertence aos seus pais e que estava apenas passando uma temporada. Em decorrência do desabamento, a família precisou se dividir entre as residências de familiares.