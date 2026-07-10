Parque da Cidade segue fechado para vistorias; veja quando reabre

O Parque da Cidade, em Belém, continuará fechado nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), que informou que o espaço segue passando por vistorias e serviços de manutenção após o acidente que resultou na morte de um adolescente na última quarta-feira (9).

Além da visitação, a programação da colônia de férias pública também permanece suspensa. Até o momento, não há uma data definida para a reabertura do parque.

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Segundo a Secult, o local somente será reaberto após a conclusão das inspeções técnicas e da liberação do Corpo de Bombeiros, que irá avaliar se o espaço oferece condições seguras para receber o público.

O acidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu Belém na noite de quarta-feira (9). Um adolescente morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto estava em uma pista de skate do parque. Desde então, o espaço foi interditado para realização de vistorias e manutenção na infraestrutura.

Como funciona o Parque da Cidade?

Em funcionamento normal, o Parque da Cidade abre:

Terça-feira a domingo: das 8h às 22h;

Segunda-feira: fechado para manutenção durante o dia, com funcionamento das 18h às 22h.

O espaço é gratuito e oferece áreas de lazer, esportes, cultura e convivência para visitantes de todas as idades. Até nova comunicação oficial, porém, toda a programação segue suspensa.