Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Parque da Cidade segue fechado para vistorias; veja quando reabre

Colônia de férias permanece também permanece suspensa e espaço só voltará a funcionar após liberação do Corpo de Bombeiros

Hannah Franco
fonte

Parque da Cidade continua fechado; reabertura depende de vistoria dos Bombeiros (Reprodução/Edvaldo Sodré/Agência Pará)

O Parque da Cidade, em Belém, continuará fechado nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), que informou que o espaço segue passando por vistorias e serviços de manutenção após o acidente que resultou na morte de um adolescente na última quarta-feira (9).

Além da visitação, a programação da colônia de férias pública também permanece suspensa. Até o momento, não há uma data definida para a reabertura do parque.

VEJA MAIS

image Empresa responsável pela manutenção do Parque da Cidade tem contrato rescindido pela Secult
Medida foi tomada após a morte do adolescente Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, por descarga elétrica

image Belém: adolescente levou descarga elétrica ao pisar em pista de skate do Parque da Cidade, diz irmã
Até o momento, as autoridades não detalharam o que ocasionou a morte de Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos

Segundo a Secult, o local somente será reaberto após a conclusão das inspeções técnicas e da liberação do Corpo de Bombeiros, que irá avaliar se o espaço oferece condições seguras para receber o público.

O acidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu Belém na noite de quarta-feira (9). Um adolescente morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto estava em uma pista de skate do parque. Desde então, o espaço foi interditado para realização de vistorias e manutenção na infraestrutura.

Como funciona o Parque da Cidade?

Em funcionamento normal, o Parque da Cidade abre:

Terça-feira a domingo: das 8h às 22h;
Segunda-feira: fechado para manutenção durante o dia, com funcionamento das 18h às 22h.

O espaço é gratuito e oferece áreas de lazer, esportes, cultura e convivência para visitantes de todas as idades. Até nova comunicação oficial, porém, toda a programação segue suspensa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Parque da Cidade

vistoria

programação

Secult
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

segmento

Moda masculina cresce em Belém e amplia oportunidades para empreendedores

Empresários relatam aumento nas vendas e afirmam que consumidores estão mais dispostos a investir em roupas de qualidade

05.07.26 8h00

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

ANTES X DEPOIS

Confira o antes e depois do prédio histórico que desabou no comércio, em Belém

Estrutura centenária perdeu parte da fachada na manhã desta segunda-feira (6); imóvel abriga lojas de roupas e maquiagem

06.07.26 11h32

DESABAMENTO

VÍDEO: arquiteto 'prevê' desabamento e prédio cai horas depois no comércio

Vídeo publicado por profissional nas redes sociais mostrou rachaduras e queda de fachada na rua 13 de Maio

06.07.26 12h20

DESABAMENTO

Sobrecarga e falta de manutenção podem ter gerado desabamento no comércio, diz Semcult

A estrutura desmoronou na manhã desta segunda-feira (6), na área do comércio da capital paraense

06.07.26 10h03

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para circulação de veículos de carga, na Grande Belém

As novas regras já estão em vigor

07.07.26 22h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda