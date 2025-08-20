Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Pará registra quase 9 mil casos de malária e 11,4 mil de dengue em 2025

Sespa e Sesma reforçam ações de combate às doenças e orientam população sobre prevenção a essas doenças

Dilson Pimentel

O Pará registrou 8.961 casos confirmados de malária até 18 de agosto de 2025. No ano passado, foram 24.296 casos e, em 2023, 23.790 casos. Já em relação às arboviroses, o Pará confirmou, até 31 de julho deste ano, 11.421 casos de dengue, 252 de chikungunya e 17 de zika. Os números de 2024 estão distribuídos em dengue (15.532), chikungunya (10) e zika (29) e de 2023 são, dengue (3.766), chikungunya (138) e zika (10), informou a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), que realiza diversas ações no Estado.

Em Belém, equipes do controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) visitam residências para evitar a proliferação dos mosquitos que transmitem doenças como malária e dengue. Na manhã desta quarta-feira (20/8), mais uma ação foi feita, no bairro da Pedreira, com vistoria de áreas com água parada e orientações gerais para os moradores. Também nesta quarta (20) é lembrado o Dia Mundial contra o Mosquito, ocasião em que o Ministério da Saúde reforça os cuidados e ações para combater o mosquito Aedes aegypti, vetor de diversos vírus causadores de doenças graves, como a dengue, Zika e chikungunya (arboviroses).

E, a partir do próximo dia 25, começam a ser instaladas, em Belém, as Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL’s), armadilhas que atraem o mosquito e disseminam o larvicida em outros focos de proliferação, ampliando a eficácia no combate ao vetor, informou a Sesma.

Para o enfrentamento da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) elaborou o Plano de Contingência Estadual 2025, acompanha os casos notificados nos municípios, avalia os planos municipais de contingência e promove reuniões técnicas, alertas e oficinas de qualificação das equipes de saúde. A secretaria também publica mensalmente informes epidemiológicos e reforça a importância da participação da população com medidas simples como eliminar água parada, manter caixas d’água e tonéis bem fechados, descartar corretamente o lixo, proteger ralos com telas finas, colocar areia nos vasos de plantas e guardar garrafas e pneus em locais adequados.

No combate à malária, o Estado executa planos de ação em municípios prioritários, distribui medicamentos, testes rápidos e mosquiteiros impregnados de longa duração (MILDs), realiza borrifação intradomiciliar e espacial em áreas indicadas, além de desenvolver atividades educativas em escolas, garimpos e comunidades. A Sespa reforça que a população também deve adotar medidas de proteção individual, como uso de mosquiteiros, repelente, roupas compridas de cor clara e limpeza de margens para evitar criadouros do mosquito.

O Dia Mundial contra o Mosquito é lembrado nesta quarta-feira (20), ocasião em que o Ministério da Saúde reforça os cuidados e ações para combater o mosquito Aedes aegypti, vetor de diversos vírus causadores de doenças graves, como a dengue, Zika e chikungunya (arboviroses).

VEJA MAIS:

image Pará reduz 37% os casos de malária nos primeiros meses de 2025
Casos notificados no Estado caíram de 6.735 para 5.195 na comparação entre esses dois anos

image Malária na Amazônia: sintomas, tratamento e como se prevenir da doença
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 27.186 casos de malária apenas nos primeiros meses de 2025

image Dengue, zika e chikungunya: veja 10 cuidados diários para manter sua casa livre de arboviroses
Manter a rotina de limpeza é a forma mais eficaz de evitar surtos de arboviroses

Belém intensifica ações contra o Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que, em 2024, a capital confirmou 3.351 casos de dengue e 4 de chikungunya, sem registros de zika vírus. Em 2025, até a 31ª semana epidemiológica, já foram contabilizados 797 casos de dengue e 10 de chikungunya, também sem confirmações de zika. Para conter o avanço do mosquito Aedes aegypti, a Sesma tem intensificado as visitas dos agentes de endemias em residências, estabelecimentos comerciais, logradouros públicos e imóveis abandonados. As equipes realizam orientação, fiscalização e aplicação de produtos para eliminação de focos de água parada, além de ações de prevenção.

A partir do próximo dia 25, começam a ser instaladas as Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL’s), armadilhas que atraem o mosquito e disseminam o larvicida em outros focos de proliferação, ampliando a eficácia no combate ao vetor.

A coordenadora distrital do Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac), Lenize Aguiar, explica a importância das visitas domiciliares realizadas pelos agentes de endemias. “Esse trabalho é importante. São visitas casa a casa, para orientar o morador e evitar doenças como zika, dengue e chikungunya. A gente pede a colaboração do morador para deixar o agente entrar, justamente porque é um trabalho preventivo”, disse. “Nós fiscalizamos as residências e verificamos se há larvas do mosquito. Se encontramos, fazemos a eliminação para que não se desenvolvam e não transmitam a doença”, afirmou.

Segundo ela, as principais orientações repassadas aos moradores são simples, mas fundamentais. “É não deixar nada acumulando água. Quando há necessidade de armazenar, que seja em local adequado e tampado, para que o mosquito não coloque ovos dentro da água que vai ser utilizada”, explicou. O Dasac compreende sete bairros: Pedreira, Sacramenta, Telégrafo, Barreiro, entre outros

Na manhã desta quarta-feira (20), a dona de casa Maria Regina Alencar, de 64 anos, recebeu a visita de uma equipe de agentes de controle de endemias da Sesma, que atua na prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ela afirmou que os cuidados são constantes na residência dela. “Aqui em casa a gente troca sempre de água. Tem no banheiro uns barris lá, a gente troca, para evitar a dengue, que é uma coisa muito ruim. Aqui, graças a Deus, as pessoas daqui nunca tiveram dengue. As pessoas da saúde vêm aqui, verificam, vão nos banheiros tudinho, marcam aqui atrás a fichinha. Aí aqui não tem”, contou.

image Dona de casa Maria Regina Alencar: "Aqui em casa a gente troca sempre de água. Tem no banheiro uns barris lá, a gente troca, para evitar a dengue, que é uma coisa muito ruim" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Para Maria Regina, a presença dos agentes de saúde é essencial. “É muito importante porque a dengue leva até a morte. É importante para todo mundo. Como aqui tem muitas senhoras, minha mãe mora aqui, tem a vizinha também. Todas são pessoas de idade. É bom a gente evitar isso”, contou. A moradora também chama atenção para a necessidade de cuidados coletivos. “A equipe da Sesma faz a parte deles, mas é importante que cada morador também faça a sua parte. Aqui também meu primo tem planta, tudo, mas está tudo em ordem”, disse.

Colaboração e orientações

Outro morador, o psicólogo e professor universitário Paulo Roberto Pacheco Dias, de 64 anos, reforça que os cuidados são diários. “Vivemos numa região que chove, propícia a alagamento, e, à medida do possível, a gente vai tendo esse cuidado para evitar água empoçada, enfim, os danos que o mosquito causa”, disse. Paulo Roberto nunca contraiu dengue ou outras arboviroses. “Graças a Deus, até agora está tudo em paz. Pelo cuidado diário e pela equipe que vem da saúde sanitária fazer a vistoria. É importante esse trabalho porque qual é o órgão que vai nos assegurar para que tenhamos uma qualidade de vida boa? Tem que ser vocês”, afirmou, ao se dirigir aos agentes. Ele tem muitas plantas em casas, mas não coloca água nos vasos e, sim, terra.

 

image Em Belém, a Sesma tem intensificado as visitas dos agentes de endemias em residências, estabelecimentos comerciais, logradouros públicos e imóveis abandonados (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

 

Medidas preventivas

• eliminar água parada;

• manter caixas d’água e tonéis bem fechados;

• descartar corretamente o lixo;

• proteger ralos com telas finas;

• colocar areia nos vasos de plantas;

• guardar garrafas e pneus em locais adequados.

Fonte: Sespa

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará registra 8,9 mil casos de malária e 11,4 mil de dengue em 2025

sespa

sesma

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

Pedido de desculpas

Secretário da COP30 pede desculpas após polêmica sobre proibição de comidas típicas do Pará

Valter Correia garantiu a presença de pratos típicos do Pará, como açaí, tacacá e maniçoba, no evento em Belém

19.08.25 17h37

BELÉM

Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

19.08.25 17h14

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

BELÉM

Açaí 'vetado' na COP 30? Engenheiro florestal contesta proibição e defende consumo seguro

O profissional defende fiscalização e certificação em vez de proibição e critica desconhecimento sobre a culinária amazônica

16.08.25 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda