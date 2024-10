Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer no final de semana do Círio

A programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024 pode ter pancadas de chuva neste final de semana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que as chuvas isoladas continuem na Região Metropolitana de Belém (RMB). Não devem ocorrer chuvas intensas ou um tempo totalmente seco, como ocorreu no mês de setembro, que foi o mês mais seco do ano.

“Não tem mudança significativa com relação aos últimos dias na Região Metropolitana de Belém, ou seja, estado do céu é parcialmente nublado com sol entre nuvens. Nos dias de sexta-feira, sábado e domingo não tem previsão de chuvas, mas tem condições favoráveis para pancadas de curtas durações. Essas pancadas podem ocorrer no final da tarde. De manhã até às 14h não tem chuva”, destacou o meteorologista do Inmet José Raimundo Abreu.

De acordo com o pesquisador, a umidade se forma em Belém no início da tarde após a atmosfera ser aquecida pela manhã. “Quando a superfície aquece há muita evaporação, os efeitos convectivos. Essa alta convecção forma nuvens e até verticalmente com nuvens carregadas, evoluindo para cúmulo-nimbos. Podem ocorrer chuvas em Ananindeua ou Icoaraci, e também pode acontecer em Belém”, disse.

A temperatura deve variar entre 23°C a 24,5°C nas temperaturas mínimas e 34°C e 36°C nas máximas. As temperaturas mínimas devem ocorrer entre 5h e 6h, já as máximas entre 11h e 14h30.

O índice pluviométrico, que mede a quantidade de chuvas, tem aumentado no mês de outubro. Até a última segunda-feira (07/10), o índice registrado pelo Inmet atingiu 24 mm em Belém, o que já indica que o mês deve terminar com aproximadamente 120 mm, caso continue com a mesma quantidade de chuvas.

“A gente não descarta que ocorram chuvas fortes de 15 minutos, devido a evaporação e umidade que formam nuvens isoladas. Às vezes, forma uma cúmulo-nimbo com abrangência horizontal de 3 Km a 5 Km e que se precipita. Em Belém e nessa área próxima, a baia favorece a evaporação a água”, explica José Raimundo. A região Nordeste do Pará nos municípios de Paragominas, Bragança e Marapanim não haverá chuva.