Círio 2024: 42ª romaria da Polícia Militar homenageia a Virgem de Nazaré em Belém

Na manhã desta quinta-feira (10) foi celebrada a 42ª edição do Círio da Polícia Militar. O evento é uma homenagem dos profissionais de segurança pública do Pará à Nossa Senhora de Nazaré e ao Círio 2024. A procissão saiu da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Antônio Barreto, às 9h30, e percorreu algumas ruas do bairro do Marco, em Belém, realizando paradas para orações e reflexões. Um dos locais por onde a Berlinda passa é a frente do Grupo Liberal, na Avenida Rômulo Maiorana.

Após a missa que foi celebrada às 8h, a caminhada de homenagem contou com a presença de cerca de centena de pessoas, entre militares, familiares de PMs e também membros das comunidades, que seguiram pela avenida Duque de Caxias em direção a avenida Romulo Maiorana.

O destino final da romaria é o Comando-Geral da corporação, localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Guajará, local em que a imagem ficará disponível para visitação. Uma procissão motorizada com as viaturas da corporação fará o trajeto.

Operação Círio 2024

O Comandante-Geral da PM, Coronel Dilson Júnior, explicou durante entrevista coletiva organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que a PM vai utilizar um grande efetivo, atuando para garantir o andamento tranquilo da festividade. “A Polícia Militar estará presente em todos os eventos da quadra nazarena, incluindo os dois eventos principais, a trasladação e o Círio de Nazaré. Serão mais de 600 policiais militares envolvidos diretamente na Operação. Serão mais de 650 veículos quatro rodas e mais de 600 motocicletas. O policiamento permanecerá atuante até o final da operação, no encerramento da festividade Nazarena, marcado pela procissão do Recírio”.

Ao todo, serão empregados mais de 6.400 militares, 650 viaturas, quatro rodas e mais de 600 viaturas duas rodas. Também haverá participação do Comando de Missões Especiais, 147 conjunto de cavalaria, além de duas lanchas do Comando de Policiamento Ambiental (CPA).

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)