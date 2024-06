Padre Cláudio Pighin reflete a trajetória dos apóstolos Pedro e Paulo e destaca o valor da fé

Na Homilia deste final de semana, o padre Cláudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, destaca a importância da fé e do amor na caminhada da humanidade, refletindo sobre a vida dos apóstolos Pedro e Paulo.

Neste sábado (29), Pighin abordou a trajetória dos apóstolos e a importância da profissão de fé: "Santos Pedro e Paulo, apóstolos e discípulos interpelados por Jesus sobre a sua identidade, tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Somente Simão Pedro expulsa totalmente as dúvidas perante essa constatação". Padre Cláudio explicou como Pedro foi capaz de fazer sua profissão de fé não por suas próprias capacidades, mas pelo dom de Deus.

Segundo o padre, essa constatação levou Jesus a conferir a Pedro os poderes da primazia, firmando os outros na fé e edificando a sua igreja. "Chamou-o de Pedro porque conservar a fé requer firmeza e segurança."

Padre Cláudio enfatizou que a escolha de Pedro não se deu por ele ser o melhor entre os discípulos. "Simão, agora Pedro, foi escolhido não porque era o melhor entre os outros. Aliás, se esse tivesse sido o critério, certamente teria escolhido o mais próximo à perfeição."

A fraqueza humana e a confiança em Deus

Refletindo sobre os momentos de fraqueza de Pedro, padre Cláudio destacou: "Sabemos como Pedro nega Jesus, e por isso chora amargamente. Porém, não é o choro que o resgata, mas por se deixar amar por Deus." Pedro, experimentando a derrota pessoal, repõe toda a confiança na salvação pelo Pai e no amor.

O amor de Deus e a superação das fraquezas

O padre ressaltou que o amor de Deus Pai supera as nossas fraquezas, permitindo-nos viver plenamente a nossa fé sem medo de não sermos perfeitos. "Essa não é a perfeição humana que devemos ambicionar, mas a perfeição do amor. O amor que, por amor, pode até errar. O amor que, por amor, dá tudo."

Concluindo a homilia, padre Cláudio fez um apelo à reflexão pessoal: "Eu te pergunto: perante os fracassos e fraquezas da vida, qual é a tua reação? Dá mais importância a aparecer ou a se questionar?" O padre finalizou afirmando que a experiência de fé é acessível a todos, independentemente dos pecados. "Concluindo, podemos afirmar com clareza que essa experiência de fé é para todos, e todos podemos viver o desafio do amor, apesar dos nossos pecados. Boa grande festa de São Pedro e São Paulo e também do nosso Papa," desejou padre Cláudio, encerrando a celebração com uma mensagem de esperança e amor.