Santa Missa reflete sobre a importância da família e da vontade de Deus

A necessidade de resgatar a família como uma comunidade alargada foi a mensagem deixada pelo padre Cláudio Pighin durante a Santa Missa deste domingo (9), realizada na sede do Grupo O Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A celebração, que ocorre tradicionalmente às 11h e é aberta ao público, foi marcada por reflexões sobre o amor de Deus diante das dificuldades da vida e a importância de cumprir a vontade divina.

A liturgia contou com a leitura do livro de Gênesis e da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O evangelho do dia foi de Marcos, sobre o qual padre Cláudio refletiu que, quando as pessoas se afastam da palavra de Deus, acabam se escondendo e vivendo com medo. "No entanto, quando realmente estamos próximos de Deus, escutando a palavra dele, tentando entender os desígnios de Deus na nossa vida, aí tudo se torna mais fácil", afirmou.

Na homilia, o padre relembrou as famílias no tempo de Israel, que eram grandes e alargadas, funcionando como o esteio da sociedade. "A família não era reduzida a uma pequena unidade, mas sim uma grande comunidade que se sustentava através das tradições, da posse da terra e dos valores religiosos. Porém, com a tributação excessiva e a invasão do Império Romano, as famílias se reduziram ao núcleo pai, mãe e filhos, fechando-se em si mesmas para sobreviver", explicou.

Celebração ocorre aos domingo às 11h e é aberta ao público. (Igor Mota / O Liberal)

Padre Cláudio lembrou que Jesus denunciou essa situação ao questionar: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, meus parentes? São aqueles que fazem a vontade de Deus". Com essa fala, o sacerdote propôs uma reflexão aos fieis presentes na Santa Missa. Conforme orientou padre Cláudio, a fala de Jesus buscava resgatar a comunidade e expandir o conceito de família para incluir todos aqueles que seguem a aliança divina.

O padre Cláudio Pighin também fez um paralelo com a situação atual, observando que as famílias de hoje estão desgastadas e muitas vezes reduzidas ao mínimo necessário para sobreviver, reforçando aos presentes sobre a importância de viver a aliança com Deus diariamente. "Para superar essas dificuldades, precisamos resgatar a família como uma comunidade alargada, capaz de acolher todos, especialmente os mais necessitados", concluiu.