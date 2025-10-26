Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Padre Cláudio Pighin celebra missa no Grupo Liberal e reflete sobre humildade e misericórdia

Celebração realizada neste domingo (26) enfatizou a importância da oração sincera e da superação do orgulho espiritual

Amanda Martins
fonte

Fiéis acompanharam mensagem sobre a força da humildade e o amor ao próximo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A tradicional missa celebrada aos fins de semana na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, reuniu fiéis na manhã do último domingo do mês de outubro (26). A celebração foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin, que baseou sua reflexão no tema da misericórdia e da humildade diante de Deus, inspirada na parábola do fariseu e do publicano.

VEJA MAIS

image ‘A humildade é o começo do verdadeiro amor’, afirma Padre Cláudio Pighin sobre a reflexão de domingo
Na homilia do 30º Domingo do Tempo Comum, o sacerdote destacou que Deus não faz distinção entre as pessoas e que a oração verdadeira nasce da simplicidade e da confiança total em Deus.

image Padre Cláudio Pighin celebra missa em O Liberal e fala sobre a importância da oração persistente
“Mesmo sem enxergar, é preciso confiar no tempo de Deus”, disse o padre durante a missa deste domingo

image 'A riqueza disfarça a verdade', afirma padre Cláudio Pighin na homilia deste domingo (28/9)
Com base no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o padre Cláudio Pighin falou a escuta da palavra de Deus é o suficiente para evitar este abismo

Durante a homilia, o padre destacou que a mensagem central da parábola está na postura interior diante de Deus. “Nós vamos concentrar sobre a palavra de Deus, sendo o anúncio de que Ele é misericordioso”, afirmou. 

O pároco explicou que, na narrativa bíblica, o fariseu se orgulhava de cumprir todas as leis e boas ações, enquanto o publicano, considerado pecador, pedia perdão humildemente. “Quem é que saiu justificado daí? Somente o publicano, não o outro”, destacou.

image Padre Cláudio Pighin (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo o padre Cláudio, a lição espiritual está em compreender que a salvação não é alcançada por mérito pessoal, mas pela graça divina. “Para se colocar perante Deus, não podemos nos apresentar com os nossos méritos. Quem salva não são as nossas ações, os nossos méritos, mas é a misericórdia de Deus que nos salva”, afirmou.

Ele também chamou atenção para atitudes de orgulho e exclusão dentro de práticas religiosas. “Às vezes, existem movimentos religiosos que justificam até um certo racismo e exclusivismo através da experiência do divino. No entanto, isso não vem de Deus”, observou.

O religioso reforçou que a fé deve ser vivida com humildade e abertura ao próximo. “Nós temos que nos colocar perante Deus com tanta humildade como aquele publicano que não tinha nem coragem de levantar a cabeça. Se tivermos essa atitude, acredito que será mais fácil fazer fraternidade”, disse. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Padre Cláudio Pighin

missa na sede do grupo liberal

belém

homilia do padre claudio pighin
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

COP 30

Carta da COP 30 propõe Belém como marco da adaptação às mudanças climáticas

A carta alerta que, sem adaptação, as mudanças climáticas ampliam desigualdades e deslocamentos

23.10.25 12h30

HERÓIS DO BREGA

VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém

Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

22.10.25 14h47

BELÉM

Com foco na COP 30, campanha mobiliza doadores de sangue na Uepa

"Na COP30, sustente a vida. Doe sangue" conecta solidariedade à responsabilidade ambiental em ação no campus do CCBS

21.10.25 13h32

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

MAIS LIDAS EM BELÉM

RECOMEÇO

Aposentadoria, um novo começo: histórias e lições de quem escolheu viver com propósito

Depois de anos dedicados ao trabalho, a aposentadoria pode representar o início de uma nova fase marcada por liberdade, autoconhecimento e qualidade de vida

26.10.25 11h43

BELÉM

Recírio e Dia do Servidor Público: veja o que abre e fecha em Belém nesses feriados

Veja como será o funcionamento de órgãos públicos, bancos, comércio e shoppings durante os feriados.

23.10.25 13h47

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

BELÉM

Dia 28 de outubro é feriado? Veja como será a data em Belém

Na próxima terça-feira é celebrado o Dia do Servidor Público em todo o Brasil

24.10.25 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda