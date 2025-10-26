Padre Cláudio Pighin celebra missa no Grupo Liberal e reflete sobre humildade e misericórdia

A tradicional missa celebrada aos fins de semana na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, reuniu fiéis na manhã do último domingo do mês de outubro (26). A celebração foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin, que baseou sua reflexão no tema da misericórdia e da humildade diante de Deus, inspirada na parábola do fariseu e do publicano.

Durante a homilia, o padre destacou que a mensagem central da parábola está na postura interior diante de Deus. “Nós vamos concentrar sobre a palavra de Deus, sendo o anúncio de que Ele é misericordioso”, afirmou.

O pároco explicou que, na narrativa bíblica, o fariseu se orgulhava de cumprir todas as leis e boas ações, enquanto o publicano, considerado pecador, pedia perdão humildemente. “Quem é que saiu justificado daí? Somente o publicano, não o outro”, destacou.

Padre Cláudio Pighin (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo o padre Cláudio, a lição espiritual está em compreender que a salvação não é alcançada por mérito pessoal, mas pela graça divina. “Para se colocar perante Deus, não podemos nos apresentar com os nossos méritos. Quem salva não são as nossas ações, os nossos méritos, mas é a misericórdia de Deus que nos salva”, afirmou.

Ele também chamou atenção para atitudes de orgulho e exclusão dentro de práticas religiosas. “Às vezes, existem movimentos religiosos que justificam até um certo racismo e exclusivismo através da experiência do divino. No entanto, isso não vem de Deus”, observou.

O religioso reforçou que a fé deve ser vivida com humildade e abertura ao próximo. “Nós temos que nos colocar perante Deus com tanta humildade como aquele publicano que não tinha nem coragem de levantar a cabeça. Se tivermos essa atitude, acredito que será mais fácil fazer fraternidade”, disse.