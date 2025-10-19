padre cláudio pighin celebra missa em o liberal e fala sobre a importância da oração persistente

Na manhã deste domingo (19), o padre Cláudio Pighin celebrou uma missa no prédio do jornal O Liberal, localizado no bairro do Marco, em Belém, reunindo colaboradores do grupo e convidados. Durante a celebração, ele abordou a mensagem litúrgica deste domingo, centrada na importância da oração constante e da confiança inabalável em Deus, mesmo diante das incertezas e dos desafios da vida.

Em suas palavras, o religioso destacou que a fé deve ser cultivada com perseverança e paciência. “A palavra de Deus nos incentiva a aumentar cada vez mais a confiança em Deus. Como? Através de uma oração persistente. Nunca se cansar de rezar”, disse. O padre Cláudio Pighin explicou que rezar vai além do simples ato de pedir algo: é um exercício de sintonia profunda com o divino, um modo de elevar o olhar e o coração para além do que é visível. “Rezar significa entrar em sintonia com Deus. É, portanto, projetar a nossa vida além daquilo que estamos enxergando. Rezar significa também viver esse tempo de Deus que não tem começo, não tem fim. Não é cronológico, não é tempo cronológico”, afirmou.

Segundo o religioso, é através da oração que o ser humano se abre ao mistério da eternidade, aprendendo a viver o “tempo de Deus”, que é diferente do tempo terreno. “É, portanto, através da oração que nós podemos ambicionar uma vida mais eterna, vida para sempre”, reforçou. Ao longo da homilia, o padre fez uma analogia com a parábola do juiz injusto, narrada por Jesus no Evangelho, para mostrar que a insistência na oração sempre encontra resposta.

“Jesus citando aquela parábola do juiz injusto, iníquo, que para ter paz dessa viúva que persistia a justiça, essa viúva insistiu tanto que esse juiz iníquo disse: ‘Vou logo fazer justiça, assim vai me deixar em paz’. Então disse Jesus: imagine Deus, se tu insistir sempre, Ele não vai só te deixar em paz, vai te ajudar” A partir dessa passagem, o padre destacou que o verdadeiro sentido da oração é a confiança constante, mesmo quando não se vê resultados imediatos.

Na manhã deste domingo (19), o padre Cláudio Pighin celebrou uma missa no prédio do jornal O Liberal, localizado no bairro do Marco, em Belém (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

"O problema não é Deus, somos nós”, diz padre

“Portanto, se por acaso a oração consistente não se vê resultados, tem que ter essa paciência, porque o problema não é Deus, somos nós. Sempre confiar. Quer dizer que Deus age. Se a gente não enxerga, não é porque Deus não age, é porque nós não somos capazes de discernir a sua presença”, afirmou.

Padre Cláudio Pighin convidou os fiéis presentes a refletirem sobre a dificuldade humana de perceber os sinais divinos no dia a dia. “Como é que a gente pode fazer para discernir a presença de Deus? Através da oração constante e confiança. Tem que ensaiar sempre essa confiança em Deus. Nunca largar isso. Ter muita confiança, embora que não enxergue nada, vou confiar”, explicou.

Ele lembrou ainda que a ação divina se manifesta no tempo de Deus, e não no tempo dos homens, e que a verdadeira fé é justamente confiar nesse tempo sagrado, mesmo quando os caminhos parecem incertos. “É sempre Deus. Deus age o problema é que nós não sabemos discernir isso”, disse, com ênfase. O padre comentou também que, muitas vezes, acontecimentos simples do cotidiano são sinais divinos que passam despercebidos. “Por exemplo, às vezes acontecem umas coisas e não sabemos ter discernido tudo isso, que era um sinal de Deus. Então, Jesus insiste: precisa rezar constantemente. Sempre”, concluiu.