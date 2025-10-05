Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Padre Cláudio Pighin celebra missa no jornal O Liberal e destaca a importância da fé genuína

“Primeiro, sempre confiar em Deus. E, depois, não pensar apenas em si. Não sermos egoístas, mas altruístas”, disse o religioso

Dilson Pimentel
fonte

Padre Cláudio Pighin celebra missa no jornal O Liberal e destaca a importância da fé genuína (Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal)

Na manhã deste domingo (5), o padre Cláudio Pighin celebrou missa no prédio do jornal O Liberal, localizado no bairro do Marco, em Belém. O momento de oração e reflexão marcou mais um encontro de fé e espiritualidade. Padre Cláudio explicou que a liturgia do dia traz uma reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos apóstolos para seguir Jesus. “A palavra de Deus nos relata as dificuldades dos apóstolos a seguir Jesus. E, por isso, eles pedem para Jesus aumentar a fé deles. Mas Jesus foi categórico e respondeu que não precisa aumentar. É importante que aquela fé que vocês têm seja pura, genuína”, afirmou.

Segundo ele, o Evangelho convida todos os fiéis a um exercício de introspecção e confiança na fé que já possuem: “Para todos nós, é um questionamento. Não é tentar aumentar a fé para seguir Jesus, mas perceber que a fé que nós temos é suficiente. Porém, temos que nos questionar: essa fé é pura e genuína?". Ele também comentou sobre como podemos trazer isso para o dia a dia. "Temos que acreditar que a fé que temos é suficiente, e não pretender ter mais. Com a fé que temos, podemos seguir Jesus, sim, através das coisas pequenas, concretas e práticas”, explicou.

Padre Cláudio Pighin ressaltou que os gestos simples de solidariedade são fundamentais para compreender o verdadeiro ensinamento de Cristo. “Acreditar que um pequeno gesto, às vezes de solidariedade, já pode ajudar a entender melhor Jesus. Jesus sempre é um desafio para todos nós, mas temos que partir da realidade de cada um e confiar naquilo que acreditamos”, disse.

VEJA MAIS:

image 'A riqueza disfarça a verdade', afirma padre Cláudio Pighin na homilia deste domingo (28/9)
Com base no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o padre Cláudio Pighin falou a escuta da palavra de Deus é o suficiente para evitar este abismo

image Evangelho de Lucas: Padre Cláudio Pighin explica parábola sobre uso do dinheiro
Homilia deste domingo (21) aborda a relação do cristão com a riqueza e a importância de servir a Deus em vez dos bens materiais.

Perguntado sobre como manter a fé em meio às dificuldades e notícias negativas do cotidiano, o padre destacou dois caminhos essenciais: a confiança e o altruísmo. “Primeiro, sempre confiar em Deus. A primeira coisa é confiar. E, depois, não pensar apenas em si. Não sermos egoístas, mas altruístas. Isto é, ir ao encontro dos outros e promover os outros. Isso promove a gente também. Não devemos chorar apenas nossos sofrimentos e dificuldades, mas se preocupar como eu posso fazer para ajudaro outro”, afirmou.

Na semana que antecede o Círio de Nazaré, o padre também deixou uma mensagem especial aos devotos de Nossa Senhora. “Nossa Senhora de Nazaré nos ensina realmente a confiar em Deus cegamente e a ajudar os outros”, concluiu o religioso.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

padre cláudio pighin celebra missa no jornal o liberal e destaca a importância da fé genuína
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

PREVISÂO DO TEMPO

Clima de Belém em novembro: veja como se preparar para a COP 30

O meteorologista José Raimundo Abreu revelou a previsão climática durante o evento global

01.10.25 6h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

SAÚDE

Dormir virou desafio: o que a ciência diz sobre melatonina, insônia e os novos tratamentos

A melatonina virou queridinha nas farmácias e nas redes sociais.

05.10.25 10h00

UNIVERSO

Astronomia conquista jovens em Belém e inspira curiosidade sobre o universo

O universitário Igor Lima transformou a paixão de infância pela Astronomia em dedicação diária às estrelas

05.10.25 11h00

LIVROS

O cuidado que atravessa gerações: como preservar livros e documentos antigos

No Pará, bibliotecas como a Arthur Viana, no Centur, abrigam preciosidades históricas que resistem ao tempo graças ao trabalho contínuo de conservação. Técnicas simples de limpeza e armazenamento também podem ser aplicadas em casa para prolongar a vida útil dos livros.

05.10.25 9h00

VESTIBULAR

Professoras da Escola de Aplicação da UFPA celebram aprovação de jovem com autismo na UFPA

Alexandre Palheta Monteiro, de 18 anos, estudante do NPI, passou em Jornalismo

24.01.25 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda