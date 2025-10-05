padre cláudio pighin celebra missa no jornal o liberal e destaca a importância da fé genuína

Na manhã deste domingo (5), o padre Cláudio Pighin celebrou missa no prédio do jornal O Liberal, localizado no bairro do Marco, em Belém. O momento de oração e reflexão marcou mais um encontro de fé e espiritualidade. Padre Cláudio explicou que a liturgia do dia traz uma reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos apóstolos para seguir Jesus. “A palavra de Deus nos relata as dificuldades dos apóstolos a seguir Jesus. E, por isso, eles pedem para Jesus aumentar a fé deles. Mas Jesus foi categórico e respondeu que não precisa aumentar. É importante que aquela fé que vocês têm seja pura, genuína”, afirmou.

Segundo ele, o Evangelho convida todos os fiéis a um exercício de introspecção e confiança na fé que já possuem: “Para todos nós, é um questionamento. Não é tentar aumentar a fé para seguir Jesus, mas perceber que a fé que nós temos é suficiente. Porém, temos que nos questionar: essa fé é pura e genuína?". Ele também comentou sobre como podemos trazer isso para o dia a dia. "Temos que acreditar que a fé que temos é suficiente, e não pretender ter mais. Com a fé que temos, podemos seguir Jesus, sim, através das coisas pequenas, concretas e práticas”, explicou.

Padre Cláudio Pighin ressaltou que os gestos simples de solidariedade são fundamentais para compreender o verdadeiro ensinamento de Cristo. “Acreditar que um pequeno gesto, às vezes de solidariedade, já pode ajudar a entender melhor Jesus. Jesus sempre é um desafio para todos nós, mas temos que partir da realidade de cada um e confiar naquilo que acreditamos”, disse.

Perguntado sobre como manter a fé em meio às dificuldades e notícias negativas do cotidiano, o padre destacou dois caminhos essenciais: a confiança e o altruísmo. “Primeiro, sempre confiar em Deus. A primeira coisa é confiar. E, depois, não pensar apenas em si. Não sermos egoístas, mas altruístas. Isto é, ir ao encontro dos outros e promover os outros. Isso promove a gente também. Não devemos chorar apenas nossos sofrimentos e dificuldades, mas se preocupar como eu posso fazer para ajudaro outro”, afirmou.

Na semana que antecede o Círio de Nazaré, o padre também deixou uma mensagem especial aos devotos de Nossa Senhora. “Nossa Senhora de Nazaré nos ensina realmente a confiar em Deus cegamente e a ajudar os outros”, concluiu o religioso.