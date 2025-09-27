'A riqueza disfarça a verdade', afirma padre Cláudio Pighin na homilia deste domingo (28/9)

O Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, foi o tema da homilia do padre Cláudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco e celebrante das missas dominicais no Grupo Liberal, para este domingo (28/9). A parábola reflete sobre a problemática da relação entre ricos e pobres, mostrando que a riqueza não permite revelar realidade, mas cegar e tornar indiferente o detentor da riqueza, disfarçando a verdade.

“Construímos muitas portas que separam as pessoas, mantêm distâncias entre pobres e ricos. Assim sendo, muitas pessoas não conhecem a realidade ao seus arredores”, disse. Na parábola, o pobre é chamado de Lázaro, que espera a vinda de Deus, enquanto o rico não tem um nome. Segundo Pighin, esse nome significa “socorro de Deus”.

“Esse pobre que está junto de Abraão quer revelar que a alegria e felicidade estão em uma relação interpessoal de comunhão. No entanto, o rico, que veio a falecer, ficou sozinho, isolado. Entre a realidade fraternal de Lázaro com Abraão e o rico e a ambição. Não se consegue superar essa situação. De fato, tudo isto não foi improvisado, mas construído através da vida do rico. É ele que criou este abismo, esta incomunicabilidade com o pobre Lázaro, que estava fora da porta de sua casa”, esclareceu o padre Cláudio.

Com base no Evangelho de Lucas, a riqueza pode se “tornar como uma droga e um sonífero que disfarça a verdade”, conforme Pighin. “Jesus apresenta que a escuta da palavra de Deus é o suficiente para evitar este abismo. O rico pede um milagre, uma ressurreição, que não existe. A única ressurreição é aquela de Jesus, o messias, o cristo ressurgido que vem para nós nas pessoas dos pobres, excluídos, dos que sofrem, dos que têm fome, daqueles que choram, daqueles que ajudam os outros”, detalhou.