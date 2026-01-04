BR-316 tem retorno intenso de veículos neste domingo (4) após feriado prolongado de Ano Novo

Permanece intenso o fluxo de veículos na rodovia BR-316 no retorno à capital paraense de quem foi aproveitar o feriado prolongado de Ano Novo nas praias do Pará, neste primeiro domingo de 2026, dia 4 de janeiro. O Volume Médio Horário (VMH) entre as 10h e por volta das 13h, foi de cerca de 4 mil veículos por hora, caracterizando nível de serviço entre D e E, com redução da fluidez da via no sentido Benevides-Região Metropolitana de Belém. Essas informações foram fornecidas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA).

De acordo com o Detran-PA, no trecho entre os municípios de Marituba e Benevides, há retenções pontuais provocadas pelo elevado volume de veículos em deslocamento. Segundo Bento Gouvêia, diretor técnico operacional do Detran-PA, não há congestionamento contínuo, mas lentidão intermitente, que varia conforme os acessos urbanos e interferências locais.

"O Detran-PA mantém equipes operacionais e de fiscalização atuando ao longo da rodovia, em apoio aos demais órgãos do sistema de trânsito. As ações incluem monitoramento em tempo real, orientação aos condutores e intervenções pontuais para melhorar a fluidez e garantir a segurança viária.

A estimativa é de que dezenas de milhares de veículos retornem à Região Metropolitana de Belém ao longo do dia, o que explica o aumento expressivo do fluxo em comparação aos dias normais.

O órgão orienta os motoristas a evitarem, sempre que possível, os horários de pico da tarde e início da noite, manterem distância de segurança, respeitarem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito, além de redobrarem a atenção em trechos urbanos e próximos a acessos e retornos.

"O Detran-PA segue monitorando a situação e reforça que a colaboração dos condutores é fundamental para um retorno mais seguro e organizado", ressaltou Gouvêia.