Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

BR-316 tem retorno intenso de veículos neste domingo (4) após feriado prolongado de Ano Novo

Regresso para casa envolve cerca de 4 mil veículos por hora, de acordo com levantamento do Detran-PA

Eduardo Rocha

Permanece intenso o fluxo de veículos na rodovia BR-316 no retorno à capital paraense de quem foi aproveitar o feriado prolongado de Ano Novo nas praias do Pará, neste primeiro domingo de 2026, dia 4 de janeiro. O Volume Médio Horário (VMH) entre as 10h e por volta das 13h, foi de cerca de 4 mil veículos por hora, caracterizando nível de serviço entre D e E, com redução da fluidez da via no sentido Benevides-Região Metropolitana de Belém. Essas informações foram fornecidas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA). 

De acordo com o Detran-PA, no trecho entre os municípios de Marituba e Benevides, há retenções pontuais provocadas pelo elevado volume de veículos em deslocamento. Segundo Bento Gouvêia, diretor técnico operacional do Detran-PA, não há congestionamento contínuo, mas lentidão intermitente, que varia conforme os acessos urbanos e interferências locais.

"O Detran-PA mantém equipes operacionais e de fiscalização atuando ao longo da rodovia, em apoio aos demais órgãos do sistema de trânsito. As ações incluem monitoramento em tempo real, orientação aos condutores e intervenções pontuais para melhorar a fluidez e garantir a segurança viária.

A estimativa é de que dezenas de milhares de veículos retornem à Região Metropolitana de Belém ao longo do dia, o que explica o aumento expressivo do fluxo em comparação aos dias normais. 

O órgão orienta os motoristas a evitarem, sempre que possível, os horários de pico da tarde e início da noite, manterem distância de segurança, respeitarem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito, além de redobrarem a atenção em trechos urbanos e próximos a acessos e retornos.

"O Detran-PA segue monitorando a situação e reforça que a colaboração dos condutores é fundamental para um retorno mais seguro e organizado", ressaltou Gouvêia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

retorno para belém pela rodovia br-316
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

mudanças

Novas regras para ciclomotores, bikes elétricas e autopropelidos elevam segurança, diz especialista

Ciclomotores sofreram as maiores mudanças, exigindo registro, emplacamento e CNH

04.01.26 9h00

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda