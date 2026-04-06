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Intensa neblina é registrada em Belém nesta segunda-feira (6)

O fenômeno incomum reduziu a visibilidade em diversos pontos da cidade

O Liberal
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Intensa neblina é registrada em Belém nesta segunda-feira (6). (Foto: O Liberal)

A capital paraense amanheceu encoberta por uma intensa neblina nesta segunda-feira (6). O fenômeno incomum em Belém reduziu a visibilidade em diversos pontos da cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse foi o maior nevoeiro dos últimos anos registrado na região.

Por volta das 6h50, um dos registros feitos na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, já mostrava a dificuldade de enxergar a poucos metros de distância. O fenômeno também foi observado em outros bairros, como Guamá, Mangueirão, Terra Firme, Marco, Cremação e Umarizal, onde moradores compartilharam imagens da baixa visibilidade nas primeiras horas do dia.

A neblina permaneceu sobre a cidade até aproximadamente 10h, quando começou a se dissipar gradualmente. Apesar disso, o tempo seguiu com características mais amenas ao longo da manhã, com o sol encoberto por nuvens e temperaturas mais agradáveis. Em algumas áreas, também houve registro de chuva fina, contribuindo para o clima mais fresco. A combinação de alta umidade e pouca incidência solar ajudou a manter a sensação de tempo nublado durante boa parte do início do dia na capital paraense.

A neblina é um fenômeno atmosférico causado pela combinação de alta umidade e queda de temperatura nas primeiras horas do dia. Trata-se da condensação do vapor d’água próximo ao solo, formando uma “nuvem baixa” que reduz a visibilidade. Comum em regiões úmidas como a Amazônia, a condição tende a desaparecer gradualmente com o aquecimento ao longo da manhã.

Também chamada de nevoeiro ou bruma, a neblina é um fenômeno atmosférico causado pela condensação da umidade presente no ar em forma de vapor. A diferença entre neblina e névoa está nas limitações no campo de visão: enquanto a neblina prejudica a visão horizontal em um espaço menor que 1000 metros, a névoa, por ser mais fraca, atrapalha a visibilidade em uma distância maior do que essa.

Fatores climáticos

A forte neblina registrada em Belém na manhã desta segunda-feira (6) foi resultado da combinação de fatores climáticos típicos da região amazônica. De acordo com o meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Inmet e do 2º Distrito de Meteorologia de Belém, o fenômeno está associado à alta umidade relativa do ar, acima de 90%, e à ausência de ventos.

Segundo o especialista, neblina e nevoeiro são fenômenos semelhantes, caracterizados pela condensação de pequenas gotículas de água próximas à superfície. Nesta segunda, foi registrada a maior cerração dos últimos anos, com redução da visibilidade horizontal para menos de 500 metros. A principal causa, conforme o meteorologista, foi a chuva ocorrida na tarde de domingo (5), que contribuiu para a queda da temperatura do ar.

Durante a noite, a umidade relativa atingiu 99% e os ventos permaneceram calmos ao amanhecer. “A combinação de baixa temperatura na superfície, alta umidade e ventos calmos favoreceu a condensação das pequenas gotículas de água na superfície, formando o nevoeiro e reduzindo significativamente a visibilidade horizontal e vertical”, explicou. Ainda de acordo com o Inmet, a previsão para o mês de abril é de chuvas com acumulado em torno da média histórica, que gira em aproximadamente 460 milímetros, podendo chegar a até 19% acima desse valor.

O meteorologista também destacou a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está próxima à linha do Equador, oscilando entre 2° de latitude Sul e 2° de latitude Norte, influenciando diretamente as condições climáticas da região.

Previsão do tempo para Belém nesta terça-feira

E a Coordenação de Monitoramento Hidrometeorológico e da Qualidade do Ar (COMHAR), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), divulgou o boletim de previsão do tempo para esta terça-feira (7). A síntese das condições atmosféricas é a seguinte: as condições atmosféricas sobre o território paraense, tendem a ser favoráveis para ocorrência de chuvas em forma de pancadas, acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e noite, devido o predomínio de áreas de instabilidade. 

O fluxo de umidade a partir do Atlântico Equatorial associado a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a termodinâmica local, torna os eventos de chuvas mais intensos e com maior volume.

Região Metropolitana de Belém

Manhã: poucas nuvens a parcialmente nublado. Tarde: Parcialmente nublado a nublado, com chuvas leves a moderadas acompanhadas de trovoadas. Noite: Parcialmente nublado a poucas nuvens. 
Em Belém, as chuvas tendem a ocorrer principalmente entre a tarde e noite, com um acumulado previsto em até 40 mm. As temperaturas do ar deverão variar com máxima de 31°C e mínima de 22°C, e a umidade relativa do ar entre 60% e 100%. Ventos fracos a moderados, predominantes de Leste/Nordeste.

 

 

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