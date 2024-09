Ônibus elétrico passa pelo primeiro teste com passageiros em Belém

A primeira viagem-teste dos ônibus elétricos transportando passageiros foi realizada na manhã desta sexta-feira (13/9), em Belém. O embarque dos passageiros nos veículos, equipados com ar-condicionado e Wi-Fi, foi no Terminal Mangueirão.

A entrada dos usuários foi organizada por agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Como foi uma viagem de teste com passageiros, a lotação foi reduzida, mas o veículo comporta cerca de 75 pessoas.

O ônibus elétrico saiu da estação Mangueirão às 7h58 com destino à Estação São Brás com cerca de 30 passageiros. O trecho utilizado foi pela via expressa da avenida Almirante Barroso. O promotor de vendas Hudson Reis, 31, foi um dos usuários que teve a oportunidade de utilizar o novo veículo.

VEJA MAIS

O jovem observou cada detalhe do ônibus, desde as entradas USB para aparelho telefônico, ar-condicionado, e um painel informativo sobre horário, velocidade do veículo durante o percurso e temperatura ambiente dentro do veículo.

Com uma rotina diária saindo do conjunto Maguari, na avenida Augusto Montenegro, até São Brás, Hudson leva em média 50 minutos para chegar ao destino, saindo de casa às 6h da manhã. Utilizando o novo ônibus, o jovem economizou cerca de 30 minutos e viajou de forma confortável.

“Olha, tá sendo algo maravilhoso. Uma experiência única demais, tipo um ônibus futurista. Eu tô muito feliz. E eu tô me sentindo super confortável. A rotina diária em outros ônibus tem sua dificuldade pelo fato de ser um horário de muito fluxo, tem muita gente no mesmo ônibus, o trânsito é muito complicado”, comentou.

O trajeto até à estação de São Brás durou cerca de 20 minutos, com chegada às 8h20. A novidade animou a diarista Helena do Socorro, 62, que sai todo dia do conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, para a avenida José Malcher. “Tenho certeza que esse ônibus vai ser diferente dos outros, pois pego o normal diariamente e sempre lotado, muita gente. Às vezes chego em casa com o braço roxo por causa do aperto. Tá muito bom viajar nesse ônibus, tô até carregando meu celular”, comentou.

A viagem faz parte de vários testes que a Semob vem fazendo com os ônibus, com a intenção de avaliar o trajeto, tempo e desempenho do motorista, explicou Ana Valéria Borges, superintendente da Semob.

“Estamos em viagem teste, avaliando o desempenho com alguns usuários, vendo o peso vazio e cheio do ônibus, avaliando o desempenho dos motoristas. Os testes vão continuar no decorrer da semana, com passageiros. A expectativa é finalizar todos os dados até o final da próxima semana”, disse a titular da Semob.