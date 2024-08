Movimentos sociais vão às ruas pela liberação dos ônibus elétricos em Belém

Lideranças de movimentos sociais vão às ruas na manhã desta quarta-feira (13/8) para pressionar as autoridades a liberar os ônibus elétricos comprados pela Prefeitura de Belém. O ato público tem concentração às 9h, na Praça Brasil, no bairro do Umarizal.

O objetivo é seguir em passeata até a sede do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), no bairro do Telégrafo, para uma tentativa de dialogar com os conselheiros de contas e reivindicar o acesso aos veículos elétricos.

“O ato é em defesa dos ônibus à disposição do povo de Belém”, afirmou ao Grupo Liberal, na noite desta terça-feira (13/8), o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Pará (CTB/Pará), Cleber Rezende.

Sindicalistas querem nova frota à disposição dos trabalhadores e estudantes

Rezende ressalta que a pauta do transporte público de qualidade é antiga em Belém. “Os estudantes e os moradores mais periféricos, que precisam se deslocar diariamente para o centro de Belém, vivem a expectativa de usufruir de uma nova frota, que traga mais conforto. Na hora que vai se colocar esses ônibus à disposição da sociedade, uma decisão do TCM suspende a compra. Nós entendemos que há uma situação política nisso, e os trabalhadores não têm nada a ver com essa briga. Nós queremos os ônibus na rua atendendo o povo, a classe trabalhadora”, disse o presidente da CTB/Pará.

Após a licitação para a aquisição de 30 ônibus elétricos com ar condicionado e wi-fi, dez ônibus elétricos foram comprados e, destes, cinco já chegaram a Belém. Mas por medida cautelar apresentada, em voto pela conselheira Ann Pontes, o contrato de compra dos veículos foi suspenso. A conselheira apontou irregularidades no processo de licitação, no entanto, a Prefeitura de Belém questiona a decisão, alegando que o processo é legal.

“A gente entendeu que essa decisão prejudica a população de Belém e, nós, da sociedade civil, vamos fazer o ato para dizer ao TCM que essa decisão é inaceitável. Esperamos que os conselheiros tenham a sensibilidade de escutar a população”, afirmou a coordenadora executiva do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Fonsanpotma- Belém), Iyanifá Ghys de Nánà, que também vai participar do ato.

Pela primeira vez, a Prefeitura de Belém constitui uma frota própria para o município. Ao todo, devem ser comprados 217 ônibus, sendo 30 elétricos e os demais, a diesel no modelo mais moderno do mercado, o Euro 6, que emite menos poluentes em comparação a outros veículos.

Os recursos para a aquisição dos veículos foram garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade), do governo federal, e por financiamento contraído junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).