Saiba quando começam a circular os ônibus elétricos em Belém

Cinco unidades de ônibus elétricos, que circularão em Belém, já estão na capital paraense e foram apresentados nesta terça-feira (2), à imprensa paraense. O modelo AZURE A 12 BR, da fabricante TEVX Higer, tem 12 metros de dimensão, não emite gases poluentes, não tem ruídos e foi exclusivamente desenvolvido para o mercado brasileiro. Agora, o que todos querem saber é: quando começarão a circular os ônibus elétricos em Belém?

De acordo com Valéria Borges, superintendente Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), os novos modelos, que são semelhantes aos que circularam em Dubai, nos Emirados Árabes, durante a Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 28), devem circular pelas ruas de Belém a partir de agosto deste ano.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, explicou os procedimentos restantes para que esses ônibus possam começar a transitar na capital. "Praticamente, temos só que formalizar junto ao Detran o registro de placa. Como é pela prefeitura, pelas normas nacionais, podemos já operar, mesmo antes do emplacamento. Nós vamos usar esse direito para que, em pouquíssimos dias, já termos o planejamento pronto e o modelo Estação Mangueirão até São Brás, ida e volta, e depois complementar com Mangueirão-UFPA", diz ele.

"Já chegaram 33 ônibus, todos com ar-condicionado, Wi-Fi e adaptados às pessoas com deficiência. Em breve estarão sendo devidamente plotados, identificados. Todos pertencem ao sistema. Algumas empresas têm três, cinco, outras têm um número maior, só que em breve chegarão mais. O compromisso da empresa que está preparando as carrocerias é que até agosto entregue os 300 ônibus", complementa Edmilson.

O prefeito de Belém detalha a importância dos aspectos tecnológicos dos novos ônibus: "Com o financiamento que conseguimos, vamos ter uma renovação muito significativa da frota, uma modernização e uma redução brutal de poluição, tanto pelo ruído, que é zero, como na produção de CO₂. Os demais, como já estão obedecendo às normas nacionais de não poluentes, eles reduzem em 80% a emissão de gases de efeito estufa. Nós estaremos contribuindo para mostrar para o mundo, durante a COP, que Belém é uma metrópole, uma das poucas da Amazônia, que está lutando pelo povo ir e vir em conforto e, também, dando ao planeta condições de superação dessa crise que está causando muitas catástrofes no mundo".

O gestor também aponta que o fato de os novos veículos serem de propriedade da prefeitura deve ajudar na manutenção de uma tarifa mais baixa, sobretudo com relação às demais tarifas cobradas em outros estados do Brasil: "Hoje a tarifa de Belém é a mais baixa do Brasil. Mesmo cidades com tarifa de 4,50 ou 4,80, é porque tem o poder público pagando para as empresas. Então nós podemos manter a tarifa baixa na medida em que tenhamos grande parte da frota e, um dia, quem sabe, a totalidade da frota".