Novos ônibus elétricos de Belém: veja fotos e vídeos

Foram apresentados, no início da tarde desta terça-feira (02), os primeiros ônibus elétricos que irão circular em Belém. O modelo AZURE A 12 BR, da fabricante TEVX Higer, tem 12 metros de dimensão, tem zero emissão de gases poluentes e ruídos. O veículo foi desenvolvido, exclusivamente, para atender ao mercado brasileiro. Veja:

As cinco primeiras unidades elétricas apresentadas hoje fazem parte da primeira frota própria da cidade de Belém, que contará com 213 ônibus, dos quais 30 são elétricos e o restante com tecnologia de redução de emissão de gases poluentes. Os novos veículos foram apresentados nesta terça, à imprensa, pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Novos ônibus elétricos de Belém Isabelle Ferreira / O Liberal Isabelle Ferreira / O Liberal Isabelle Ferreira / O Liberal Isabelle Ferreira/Especial para O Liberal Isabelle Ferreira / O Liberal Isabelle Ferreira / O Liberal Isabelle Ferreira / O Liberal Isabelle Ferreira / O Liberal Isabelle Ferreira / O Liberal

A aquisição é fruto de uma parceria da Prefeitura de Belém com o Governo Federal a partir de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do PAC Seleções.

VEJA MAIS